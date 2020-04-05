Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüs vakası olmayan köylerine giriş yasağı koydular

Korona virüs vakası olmayan köylerine giriş yasağı koydular Tokat'ta korona virusü vakası görülmeyen köylerini izole etmek isteyen muhtar "Yabancıların girmesi yasaktır" yazısı asarak önlem aldı.

05.04.2020 17:57 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:58
Korona virüs vakası olmayan köylerine giriş yasağı koydular
TOKAT - Tokat 'ta korona virusü vakası görülmeyen köylerini izole etmek isteyen muhtar "Yabancıların girmesi yasaktır" yazısı asarak önlem aldı.
Sulusaray ilçe merkezine 12 kilometre mesafede bulunan 110 haneli Beyazıt köyüne gelecek olanların korona virüs taşıyıcısı olma ihtimaline karşı köylüler kendi imkanları dahlinde önlem aldı. Köy Muhtarı Ehsan Özbek, Kaymakamlıktan aldığı izinle köylerinin giriş ine'Yabancıların girmesi yasaktır" yazısı astı. Özbek, köylerinde Kovid-19 görülmediğini bu anlamda hastalığın köylerine gelmesini önlemek istediklerini kaydetti. Köylülerin gıda ihtiyaçlarını kendi aracı ile alış veriş yaparak karşılamaya çalıştığını ifade eden Muhtar Özbek, yetişemediği durumlarda Vefa Sosyal Destek Grubundan destek isteğini kaydetti. Korona virüs vakası olmayan köylerine giriş yasağı koydular

Kaynak: İHA

Etiketler: Sulusaray, Tokat, Genel

Haberin Videosu :

Korona virüs vakası olmayan köylerine giriş yasağı koydular
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Korona virüs vakası olmayan köylerine giriş yasağı koydular - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

19:12: Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti 19:11: Akhisar Belediyesi pazar yerinde 5 bin maske dağıttı - Haberler 19:08: MSB: "Terörle mücadele kapsamında son bir ay içerisinde 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir" - Haberler 19:07: Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor - Haberler 18:58: Horasan'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler 18:57: Umreden dönen 362 kişi Konya'da yurtlara yerleştirildi - Haberler 18:54: Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı - Haberler 18:03: Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı 17:07: Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! 3 kişi öldü - Haberler 16:41: İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor - Haberler 16:32: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti - Haberler