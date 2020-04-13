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Korona virüs vakası tespit edilen 406 nüfuslu köye giriş çıkış yasaklandı

Korona virüs vakası tespit edilen 406 nüfuslu köye giriş çıkış yasaklandı Jandarma karantinadaki köyü drone ile denetliyor Burdur'da bir köy karantinaya alındı Burdur merkeze bağlı İlyas köyü, bir kişide korona virüs tespit edilmesi üzerine karantina altına alındı.

13.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:19
Korona virüs vakası tespit edilen 406 nüfuslu köye giriş çıkış yasaklandı
Jandarma karantinadaki köyü drone ile denetliyor
Burdur 'da bir köy karantinaya alındı
BURDUR - Burdur merkeze bağlı İlyas köyü, bir kişide korona virüs tespit edilmesi üzerine karantina altına alındı.
Burdur'un 406 nüfuslu İlyas köyünde bir kişide korona virüs tespit edildi. Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl merkezine bağlı İlyas köyünde bir kişide korona virüs vakası tespit edilmesi üzerine hastalığın köy içinde yayılmasını ve başka yerleşim yerlerine taşınmasını önlemek amacıyla köy karantina altına alınmıştır" denildi.
Giriş çıkışlar kapatıldı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köyün giriş ve çıkışını kapattı. Köyde vatandaşların evlerinden çıkmaması uyarıları yapılırken 112 ekipleri de köye gelip kontroller yaptılar. Jandarma ekipleri giriş çıkış ve köy alanında drone ile tespit çalışmaları başlattı. Korona virüs vakası tespit edilen 406 nüfuslu köye giriş çıkış yasaklandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Burdur, Genel
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