Korona virüs yaban hayatı da etkiledi
Dünya genelinde yaşanan korona virüs salgını yaban hayatı da etkiledi.
04.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:52
Ormanlık alandan Karabük - Yenice kara yolu üzerine yiyecek aramaya inen yavru ayı yoldan geçen bir sürücünün cep telefonuna yansıdı. Bir anda panikleyerek kayalıklara tırmanan ayıyı gören sürücü Ömer İncebacak, hem o anları kaydetti, hem de yavru ayıya seslenerek çağırdı. Kayalıkları tırmanarak ağaçlık alana geçen yavru ayı, kendisine seslenen sürücüye bir süre baktıktan sonra gözden kayboldu. - KARABÜK
Kaynak: İHA
Etiketler: Karabük Yenice, Güncel