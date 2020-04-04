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Korona Virüs yaban hayatı etkiledi...Aç kalan ayı yola indi

Korona Virüs yaban hayatı etkiledi.

04.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:55
Korona Virüs yaban hayatı etkiledi...Aç kalan ayı yola indi
KARABÜK - Dünya genelinde yaşanan Korona virüs salgını yaban hayatı da etkiledi. Kış uykusundan uyanan ayılar doğal ortamlarda yiyecek bulmayınca karayoluna inerek yiyecek aramaya başladı.
Ormanlık alandan Karabük - Yenice karayolu üzerine yiyecek aramaya inen yavru ayı yoldan geçen bir sürücünün cep telefonuna yansıdı. Bir anda panikleyerek kayalıklara tırmanan ayıyı gören sürücü Ömer İncebacak, hem o anları kaydetti, hem de yavru ayıya seslenerek çağırdı. Kayalıkları tırmanarak ağaçlık alana geçen yavru ayı, kendisine seslenen sürücüye bir süre baktıktan sonra gözden kayboldu. Korona Virüs yaban hayatı etkiledi...Aç kalan ayı yola indi

Kaynak: İHA

Etiketler: Karabük Yenice, Genel

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Yeni tip koronavirüs yaban hayatı etkiledi! Aç kalan ayı yola indi
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