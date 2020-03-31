Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüs yalanı fırıncıyı isyan ettirdi

Korona virüs yalanı fırıncıyı isyan ettirdi Korona virüs tedbiri sosyal medyada vaka olarak paylaşılınca fırıncı isyan etti.

31.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:22
Korona virüs yalanı fırıncıyı isyan ettirdi
SİVAS - Korona virüs tedbiri sosyal medyada vaka olarak paylaşılınca fırıncı isyan etti.
Sivas 'ta bir sosyal medya kullanıcısı, kent merkezi Diriliş mahallesinde fırın işleten Mesut Önen'in iş yerini dezenfekte ettirdiği esnada çekilen fotoğrafları, sosyal medyada hesabında vaka olarak paylaştı. Fotoğraf kısa sürede bir çok kişi tarafından paylaşılınca fırında korona virüs vakası tespit edildiği şeklinde bir algı oluştu. Mağdur olan fırıncı gerçek dışı paylaşımlardan dolayı adeta isyan etti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, dezenfekte işlemleri için işyerine giren maskeli ve tulumlu ekipler sağlık çalışanı olarak belirtildi. Önen paylaşımlar sonrası yaşadığı mağduriyet üzerine savcılığa giderek paylaşımları yapan şahıslar hakkında şikayetçi oldu. İşyerinin camına 'Burada Korona Yoktur' yazısını astı.
Fırın işletmecisi Mesut Önen, gerekli mercilere başvurduklarını dile getirerek, " Dükkanı ilaçlatmak için bir ilaçlama şirketi ile anlaştık. İlaçlamak için buraya geldiler. Fotoğrafımızı çekip sosyal medyaya atmışlar. Olur olmadık dedikodularla, ekmeğimizle oynuyorlar. Gerekli mercilere biz bunu bildirdik. İnsanlara da davacı olduk. Onlarda suçlarını er geç çekecekler. Burada insanların ekmeğiyle oynamak iki fotoğrafla olmaz. Fotoğraf çekmişler, korona virüs vardır diyerek paylaşmışlar. Yaptığımız ilaçlamayı delil olarak göstermişler. Bunu da yayalım diye insanlara bildirmişler. Bizde cama korona yoktur yazısı yazdık. İlaçlattığımız içinde 2-3 gün kapalı tuttuk dükkanı. Buraya branda çektik ve insanların diğer tarafa geçmesini engelledik. Arkadaşların hepsinde devamlı maske eldiven var. Dükkanımızı günlük olarak çamaşır suyuyla dezenfekte ediyoruz" şeklinde konuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Korona virüs yalanı fırıncıyı isyan ettirdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Mesut Önen, Sivas, Genel

Haberin Videosu :

Korona virüs yalanı fırıncıyı isyan ettirdi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Korona virüs yalanı fırıncıyı isyan ettirdi - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

16:19: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yemin etti - Haberler 16:18: Başkale'de karantinaya alınan mahallelilere yardım - Haberler 16:18: Özkan: "Çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve yönetenlerle ilgili Ceza Kanununda var olan düzenlemede... - Haberler 16:16: BBP Genel Başkanı Destici belediye başkanları ile görüştü - Haberler 16:16: AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek herkese maktu bir... - Haberler 16:15: İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun - Haberler 16:10: Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu - Haberler 15:19: ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi - Haberler 14:54: Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu 14:54: Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu - Haberler 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı 14:46: Rusya'da koronavirüse karşı evlenme ve boşanma yasaklanacak - Haberler