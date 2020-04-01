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Korona virüs yardımında sosyal mesafe uyarısı

Devlet tarafından yeni tip Korona virüs nedeniyle ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin aileye bin liralık yardım paralarının ödenmesine başlandı.

01.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:58
Korona virüs yardımında sosyal mesafe uyarısı
Devlet tarafından yeni tip Korona virüs nedeniyle ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin aileye bin liralık yardım paralarının ödenmesine başlandı. Yardım paralarını almak için PTT önündeki kuyrukta bekleyen vatandaşların sosyal mesafeyi koruması için megafonla uyarıda bulunan polis, tekerlekli sandalyeli vatandaşlara da yardımcı oldu.

Korona virüsün Türkiye 'de görülmesinin ve vaka sayılarının artmasının ardından muhtaç 2 milyon 111 bin vatandaşa bin lira para yardımı yapılacağı duyuruldu. Bu yardımların dağıtılmasına PTT bank şubelerinde bugün başlandı. Adana'da bin lira yardımı almak isteyen vatandaşlar PTT şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Polis vatandaş yoğunluğu olacağından önceden önlemini alıp PTT önünde güvenlik şeridi çekti. Vatandaş yoğunlunun artması üzerine de virüs nedeniyle bir metrelik sosyal mesafenin korunması için sık sık megafonla anons etti. Polis anonsla yetinmeyerek vatandaşların yanına gelip tek tek sosyal mesafe uyarısı da yapıldı. Polislerin maskeli olması dikkat çekerken yardıma gelen bazı vatandaşların da maskeli olduğu görüldü.

Polis tekerlekli sandalye ile yardım almaya gelen vatandaşları da PTT şubesine alıp tekrar dışarı çıkartarak yardımcı oldu.

Vatandaşlar devletin kendilerine yardım etmesinin sevindirici olduğunu söyledi. PTT şubesi camına kimin ne zaman yardım alacağı da yazılarak daha fazla kalabalık olmasının önüne geçildi. Bazı kadınların yardımı almaya çocuklarıyla geldikleri görüldü. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Polis, PTT, Güncel
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