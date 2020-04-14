Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüs yufka ekmek satışlarını ikiye katladı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yufka üretimi yapan Perihan Kocaemir, korona virüs nedeniyle yufka ekmeğe olan talebin arttığını ve önceki zamanlara kıyasla satışlarda 2 kat artış yaşandığını söyledi.

14.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:03
Korona virüs yufka ekmek satışlarını ikiye katladı
Antalya 'nın Kumluca ilçesinde yufka üretimi yapan Perihan Kocaemir, korona virüs nedeniyle yufka ekmeğe olan talebin arttığını ve önceki zamanlara kıyasla satışlarda 2 kat artış yaşandığını söyledi.

Kumluca ilçesi Bağlık Mahallesi'nde 4 yıldan bu yana gözleme, bazlama, katmer ve yufka üreten Perihan Kocaemir, 4 personeliyle birlikte günlük en az 200 yufka açıyor ve tanesini 2 TL'den satıyor. Önceki zamanlara kıyasla yufka ekmek satışlarında 2 kat artış yaşandığını ifade eden Kocaemir, "Yufka açmakla müşterilerimize yetişemiyoruz" dedi.

Gözleme ve bazlama satışlarında düşüş yaşandığını fakat yufka ekmeğe olan talebin her geçen gün arttığını kaydeden Kocaemir, "Yufka ekmek hem sağlıklı, hem de dayanıklı olduğu için insanlar tercih ediyor. Çünkü yufka ekmek kuruduğu zaman daha dayanıklı oluyor. Alan 50 veya 100 tane alıyor. 1 veya 2 ayda yufka ekmekleri tüketiyor. 3 veya 4 ayda bile tüketebiliyorlar, sıkıntı ve bozulma olmuyor. Hem sipariş olarak üretiyoruz hem de hazırlayıp iş yerimizde satıyoruz" dedi.

Çoğunlukla sabit müşterilerinin olduğunu belirten Kocaemir, müşterinin isteğine göre yufka ekmekleri hazırladıklarını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bağlık mahallesi, Antalya, Kumluca, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haberler
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
Gamze’nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur’dan duygusal paylaşım Haberler
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
Haberler ›› Güncel ››Korona virüs yufka ekmek satışlarını ikiye katladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:46: Beşiktaş'ta motosiklet sürücüleri kafa kafaya çarpıştı - Haber 15:46: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "ABD ile diyaloğa açığız" - Haber 15:45: BEŞİKTAŞ'TA MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI - Haber 15:45: 82 yaşında korona virüsü yendi - Haber 15:45: Bilecik'te Vefa ve Sosyal Destek Grubu emeklilerin maaşlarını evlerine teslim ediyor - Haber 15:29: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık - Haber 14:18: Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi - Haberler 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler