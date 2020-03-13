Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu
Din İşleri Yüksek Kurulu'nun koronavirüs salgını hakkında yaptığı,"Koronavirüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabilir" açıklamasına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında Din İşleri Yüksek Kurulu risk grubundaki vatandaşların cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabileceklerini açıkladı.
Ancak Adana 'da vatandaşlar yapılan uyarıya aldırış etmeden camileri tıklım tıklım doldurdu. Seyhan ilçesindeki Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde bulunan Ulu Cami'de ise bir vatandaşın maske takarak namaz kıldığı görüldü.
''NE GELİRSE ALLAH'TAN GELİR''
Herhangi bir korunma önlemi almadığını söyleyen Bayram Özçelik adlı vatandaş, "Korkmuyorum. Niye korkayım. Ne gelirse Allah'tan gelir. Gelirse zaten tek bana değil herkese gelir. İbadete engel bir durum yok yani. Burada biri öksürürse herkese bulaşacak yani tek bize değil" dedi.
Bu arada cami görevlilerinin koronavirüse karşı camilerdeki tespihleri kaldırdığı görüldü.
Kaynak: İHA