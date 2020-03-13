Korona virüse aldırmayan cemaat camilere akın etti
Korona virüse aldırmayan cemaat camilere akın etti Bazı vatandaşlar korkmadıklarını söylerken, bir vatandaşın maske ile namaz kıldığı gözlendi Din İşleri Yüksek Kurulunun "Korona virüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı...
13.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:30
Korona virüse aldırmayan cemaat camilere akın ettiBazı vatandaşlar korkmadıklarını söylerken, bir vatandaşın maske ile namaz kıldığı gözlendi
ADANA - Din İşleri Yüksek Kurulunun "Korona virüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabilir" açıklamasına rağmen vatandaşlar cuma namazı için camilere akın etti.Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Din İşleri Yüksek Kurulu da risk grubundaki vatandaşların cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabileceklerini açıklamasına rağmen Adana 'da camiler tıklım tıklım doldu. Seyhan ilçesindeki Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde bulunan Ulu Cami'de ise bir vatandaşın maske takarak namaz kıldığı görüldü.Herhangi bir korunma önlemi almadığını söyleyen Bayram Özçelik adlı vatandaş, "Korkmuyorum. Niye korkayım. Ne gelirse Allah'tan gelir. Gelirse Allah'tan gelir. Gelirse zaten tek bana değil herkese gelir. İbadete engel bir durum yok yani. Burada biri öksürürse herkese bulaşacak yani tek bize değil" diye konuştu.Bu arada cami görevlilerinin korona virüse karşı camilerdeki tespihleri kaldırdığı görüldü.
ADANA - Din İşleri Yüksek Kurulunun "Korona virüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabilir" açıklamasına rağmen vatandaşlar cuma namazı için camilere akın etti.Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Din İşleri Yüksek Kurulu da risk grubundaki vatandaşların cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabileceklerini açıklamasına rağmen Adana 'da camiler tıklım tıklım doldu. Seyhan ilçesindeki Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde bulunan Ulu Cami'de ise bir vatandaşın maske takarak namaz kıldığı görüldü.Herhangi bir korunma önlemi almadığını söyleyen Bayram Özçelik adlı vatandaş, "Korkmuyorum. Niye korkayım. Ne gelirse Allah'tan gelir. Gelirse Allah'tan gelir. Gelirse zaten tek bana değil herkese gelir. İbadete engel bir durum yok yani. Burada biri öksürürse herkese bulaşacak yani tek bize değil" diye konuştu.Bu arada cami görevlilerinin korona virüse karşı camilerdeki tespihleri kaldırdığı görüldü.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Korona virüse aldırmayan cemaat camilere akın etti
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