Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüse aldırmayan vatandaşlar yine Caddebostan Sahili'ne gitti

Korona virüs tehlikesi etkisini günden güne sürdürürken bazı İstanbullular, alınan tüm tedbirlere rağmen bu hafta sonu da Caddebostan Sahili'ne gitmeye devam etti.

28.03.2020 09:45 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:49
Korona virüse aldırmayan vatandaşlar yine Caddebostan Sahili'ne gitti
Korona virüs tehlikesi etkisini günden güne sürdürürken bazı İstanbullular, alınan tüm tedbirlere rağmen bu hafta sonu da Caddebostan Sahili'ne gitmeye devam etti. Spor yapmak için evden çıkıp sahile giden vatandaşlardan kimisi koşu yaptı, kimisi bisiklet sürdü. Polis ekipleri ise sahildeki vatandaşlara anons yaparak mecburi olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Dünyada olduğu kadar Türkiye'de de etkisini gösteren korona virüsüne karşı neredeyse her gün farklı önlemler alınıyor. Fakat bazı vatandaşlar tüm tedbirlere rağmen sokağa çıkamaya devam ediyor. Bu hafta sonu da bazı vatandaşların Caddebostan Sahili'ne gittiği görüldü. Sahile gidenlerden kimisi koşu yaptı, kimisi bisiklet sürdü, kimisi de jimnastik hareketleri yaptı. Sahile gelen polis ekibi ise vatandaşları anons yaparak uyardı. Polis, vatandaşlara yaptığı anonsta mecburi olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Caddebostan, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Korona virüse aldırmayan vatandaşlar yine Caddebostan Sahili'ne gitti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti Haberler
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti
THY iç hat seferlerine de kısıtlama getirdi! Artık her yere uçmayacak Haberler
THY iç hat seferlerine de kısıtlama getirdi! Artık her yere uçmayacak
Naifliğiyle gönülleri fetheden Burhan amca, suskunluğunu bozdu Haberler
Naifliğiyle gönülleri fetheden Burhan amca, suskunluğunu bozdu
Sumakla ilgili korona iddiası satışları 769 kat artırdı! 2 yılda tüketilen ürün bir günde satıldı Haberler
Sumakla ilgili korona iddiası satışları 769 kat artırdı! 2 yılda tüketilen ürün bir günde satıldı
86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü Haberler
86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü
Korona sonrası atölyesini kapatınca mutfağında maske üretmeye başladı Haberler
Korona sonrası atölyesini kapatınca mutfağında maske üretmeye başladı
Şehirler arası yolculuk kısıtlaması sonrasında otogarlar boş kaldı Haberler
Şehirler arası yolculuk kısıtlaması sonrasında otogarlar boş kaldı
Koronavirüs eriği de vurdu! Kilosu 750 TL’den çift rakamlara düştü Haberler
Koronavirüs eriği de vurdu! Kilosu 750 TL'den çift rakamlara düştü

Son Dakika Güncel Haberleri

11:08: Lise öğrencisinden 81 ildeki edebiyat değerlerini anlatan internet sitesi - Haber 11:07: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Haber 11:07: Türkiye, KKTC ve İran'a maske ve tulum hibe ediyor - Haber 11:06: Gürpınar'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor - Haber 11:06: İstanbul'da Korona virüs nedeniyle piknik alanları boş kaldı - Haber 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler 09:14: Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin - Haber 08:18: Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı - Haber 00:22: Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı - Haber 00:17: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - Haber 00:07: Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı - Haber 17:03: 86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız - Haber