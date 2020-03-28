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Korona virüse aldırmayan vatandaşlar yine Caddebostan Sahili'ne gitti

Korona virüse aldırmayan vatandaşlar yine Caddebostan Sahili'ne gitti Polisten sahildeki vatandaşlara anonslu uyarı Korona virüs tehlikesi etkisini günden güne sürdürürken bazı İstanbullular, alınan tüm tedbirlere rağmen bu hafta sonu da Caddebostan Sahili'ne gitmeye devam etti.

28.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:11
Korona virüse aldırmayan vatandaşlar yine Caddebostan Sahili'ne gitti
Polisten sahildeki vatandaşlara anonslu uyarı
İSTANBUL - Korona virüs tehlikesi etkisini günden güne sürdürürken bazı İstanbullular, alınan tüm tedbirlere rağmen bu hafta sonu da Caddebostan Sahili'ne gitmeye devam etti. Spor yapmak için evden çıkıp sahile giden vatandaşlardan kimisi koşu yaptı, kimisi bisiklet sürdü. Polis ekipleri ise sahildeki vatandaşlara anons yaparak mecburi olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Dünyada olduğu kadar Türkiye'de de etkisini gösteren korona virüse karşı neredeyse her gün farklı önlemler alınıyor. Fakat bazı vatandaşlar tüm tedbirlere rağmen sokağa çıkamaya devam ediyor. Bu hafta sonu da bazı vatandaşların Caddebostan Sahili'ne gittiği görüldü. Sahile gidenlerden kimisi koşu yaptı, kimisi bisiklet sürdü, kimisi de jimnastik hareketleri yaptı. Sahile gelen polis ekibi ise vatandaşları anons yaparak uyardı. Polis, vatandaşlara yaptığı anonsta mecburi olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Korona virüse aldırmayan vatandaşlar yine Caddebostan Sahili’ne gitti

Kaynak: İHA

Etiketler: Caddebostan, İstanbul, Polis, Genel

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Korona virüse aldırmayan vatandaşlar yine Caddebostan Sahili'ne gitti

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