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Korona virüse 'Çanakkale geçilmez' mesajı

Korona virüse 'Çanakkale geçilmez' mesajı Çanakkale Boğaz Komutanlığı personeli korona virüse karşı 'Evde Kal Türkiye' klibi hazırladı.

28.03.2020 13:13 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:14
Korona virüse ' Çanakkale geçilmez' mesajı
ÇANAKKALE - Çanakkale Boğaz Komutanlığı personeli korona virüse karşı 'Evde Kal Türkiye ' klibi hazırladı.
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı Çanakkale Boğaz Komutanlığı personeli 'Evde Kal Türkiye' klibi çekti. Nusret Mayın Gemisi, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı, savaş gemileri, nöbet noktası ve çeşitli bölgelerden çekilen görüntü, sosyal medyada çok sayıda beğeni topladı. Korona virüse ’Çanakkale geçilmez’ mesajı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale, Türkiye, Genel

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Korona virüse 'Çanakkale geçilmez' mesajı

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