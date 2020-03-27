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Korona virüse iyi geldiği iddia edildi, 10 yılda satamadığı sumağı 2 günde tüketti

Korona virüse iyi geldiği iddia edildi, 10 yılda satamadığı sumağı 2 günde tüketti Sosyal medyada bir vatandaşın korona virüse sumağın iyi geldiğini iddia etmesiyle Siirtli vatandaşlar sumağa yoğun talep gösterdi.

27.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:47
Korona virüse iyi geldiği iddia edildi, 10 yılda satamadığı sumağı 2 günde tüketti
SİİRT - Sosyal medyada bir vatandaşın korona virüse sumağın iyi geldiğini iddia etmesiyle Siirtli vatandaşlar sumağa yoğun talep gösterdi. Bir iş yeri, 10 yılda satamadığı sumağı 2 günde sattı.
Tüm dünyayı ayağa kaldıran korona virüs salgınının Türkiye 'de de görülmesiyle vatandaşlar tedbir için kolonya ve antibakteriyel jel gibi ürünlere akın etti. Son olarak sosyal medyada dolaşan 'Sumak koronavirüse iyi geliyor' iddiasının ardından sumak satışlarında patlama yaşandı. Sumak satışlarında yoğun talep olduğunu belirten iş yeri sahibi Selami Özbilici, sosyal medyada bir vatandaşın korona virüse iyi geldiğini iddia etmesiyle 10 yılda satamadıkları sumağı 2 günde tükettiklerini söyledi. Özbilici, "Sosyal medyada korona virüsüne iyi geldiği iddiasının ardından 10 yılda satamadığımız sumağı 2 günde tüketmiş bulunmaktayız. Şuan da son bir çuvalımız kalmış o çuval bittikten sonra sumak kalmayacak. Kilogramı 65-70 lirayı buldu kilosu. Sumağın korona virüsü iyi geldiğini iddia eden vatandaşlarımız ürüne baya bir rağbet ediyor" dedi.
Sosyal medyada sumağın korona virüse iyi geldiğini duymasıyla sumak almaya geldiğini belirten Mustafa Sürme adlı müşteri, kendisinin de 1 kilogram sumak aldığını söyledi. Sürme, "Sosyal medyada korona virüsüne sumağın iyi geldiğini iddia ettiler. Biz de almaya geldik. İl dışında akrabalarda var onlar da istiyor onlara da göndereceğiz" diye konuştu.
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Korona virüse iyi geldiği iddia edildi, 10 yılda satamadığı sumağı 2 günde tüketti

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Siirt, Genel

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Korona virüse iyi geldiği iddia edildi, 10 yılda satamadığı sumağı 2 günde tüketti

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