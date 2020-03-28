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Korona virüse iyi geldiği iddiaları 'Sumak' talebini artırdı

Korona virüse iyi geldiği iddiaları 'Sumak' talebini artırdı Daha önce gramla alınan sumak, şimdi kilo kilo alınıyor Üst solunum yolu hastalıklarına iyi geldiğiyle bilinen ve ekşi tadıyla pek çok yemek içerisinde kullanılan sumak, son günlerde korona virüs semptomlarına karşı faydalı...

28.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:33
Korona virüse iyi geldiği iddiaları 'Sumak' talebini artırdı
Daha önce gramla alınan sumak, şimdi kilo kilo alınıyor
VAN - Üst solunum yolu hastalıklarına iyi geldiğiyle bilinen ve ekşi tadıyla pek çok yemek içerisinde kullanılan sumak, son günlerde korona virüs semptomlarına karşı faydalı olduğu iddiaları nedeniyle yoğun talep görüyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı sumağın iyi geldiğine dair sosyal medya hesaplarından paylaşımların yapılması üzerine vatandaşlar baharatçıların yolunu tuttu. Korona virüsüne ve bağışıklık sistemine iyi geldiği öne sürülen sumak, satıcılarının yüzünü güldürdü. Van 'da talep patlaması yaşayan sumak, stoklarda tükenince baharatçılar ise tedarikçilerine koştu. Kentte daha önceden nadir satılan ve gram işi talep edilen sumak, şimdilerde 2'şer, 3'er kilogram olarak talep ediliyor. Piyasada tükenmek üzere olan sumağın öğütülmüşü 25 lira, öğütülmemiş hali ise 30 liraya satışa sunuluyor.
"Sumağa talep aşırı derece arttı"
İHA muhabirine konuşan Ebubekir Kaya, korona virüsünden dolayı sumağa olan talebin aşırı derecede arttığını belirtti. Sumağın bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileriyle bilindiğini ifade eden Kaya, "Korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici bitkiler talep ediliyor. Süreçte zerdeçal, zencefil, propolis, keçiboynuzu özü ve bitkisel çaylar talep ediliyordu. Ancak son birkaç gündür internetten yayılan bir videodan dolayı sumağa talep aşırı derece arttı. Tabi sumağın bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır. Biz bunu daha önceden de biliyorduk. Ancak yayınlanan bir videoyla bu tam fenomen olmaya başladı. Daha önce sumağı ağız yaraları, mide rahatsızlığı için tavsiye ediyorduk. Yalnız bu süreçte biz daha çok diğer bitkileri tavsiye ediyoruz" dedi.
"100 gram alanlar, şimdi 2-3 kilogram alıyor"
Kent genelinde baharatçıların sumak fiyatında değişikliğe gitmediğini dile getiren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'deki sumak rekoltesi belli bir düzeydedir. Üretici de ona göre üretiyor. Aşırı talep olunca daha önce 100 gram alanlar, şimdi 2-3 kilogram alıyor. Bu yüzden ülkedeki sumak stoku da bitmeye başlıyor. Bu durumda elinde sumak olan fırsatçılar da var. Bu fırsatçılar sumağın fiyatını 2-3 kat artırmaya başladı. Ancak biz daha önceki fiyata satıyoruz. Bizim de sumak için bir tedbirimiz yoktu. Talep artınca tedarikçilerimizi arayarak sumak talep ettik."
Öte yandan anti mikrobiyal özelliğiyle bakterilere karşı vücudun mücadele etmesine yardımcı olmasıyla bilinen sumak; ateş düşürücü özelliği, bronşite karşı da iyi geldiği ve solunum sistemini rahatlatma gibi faydalarının olduğu belirtiliyor. Korona virüse iyi geldiği iddiaları ’Sumak’ talebini artırdı

Kaynak: İHA

Etiketler: Van, Genel

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Korona virüse iyi geldiği iddiaları 'Sumak' talebini artırdı

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