Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

- Korona virüse karşı Bayburt'ta vatandaşlar bilgilendiriliyor

- Korona virüse karşı Bayburt'ta vatandaşlar bilgilendiriliyor Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya'yı etkisi altına alan yeni tip Korona virüse (Covid-19) karşı Bayburt'ta vatandaşlar jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerince bilgilendiriliyor.

31.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:28
- Korona virüse karşı Bayburt 'ta vatandaşlar bilgilendiriliyor
BAYBURT - Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya'yı etkisi altına alan yeni tip Korona virüse (Covid-19) karşı Bayburt'ta vatandaşlar jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerince bilgilendiriliyor.
Eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamalarla vatandaşlara şehir merkezi ve köylerde virüsten korunma yöntemleri, uyulması gereken kurallar ile muhtemel vakalarda takip edilmesi gereken adımlar anlatılıyor.
Gün içerisinde belirli aralıklarla belediye hoparlörleri ve minarelerden yapılan anonslarla vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunuluyor.
Şehrin giriş ve çıkış noktalarında yapılan denetimler ile araç sürücülerine ikametlerini terk etmemeleri ve seyahatlerini ertelemeleri tavsiye ediliyor. Kontrol noktalarında ayrıca yapılan çağrıları dikkate almaları konusunda uyarılan sürücü ve yolcuların ateş ölçümleri de gerçekleştiriliyor. Tedbirlere ek olarak şehir merkezi ve köylerde emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri devriyeler halinde Korona virüs tehlikesine karşı araçlardan vatandaşlara çağrıda bulunuyor. - Korona virüse karşı Bayburt’ta vatandaşlar bilgilendiriliyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Jandarma, Bayburt, Wuhan, Genel

Haberin Videosu :

- Korona virüse karşı Bayburt'ta vatandaşlar bilgilendiriliyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››- Korona virüse karşı Bayburt'ta vatandaşlar bilgilendiriliyor - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

11:16: Uzmanından karantina günlerinde kilo almamak için 9 öneri - Haberler 11:15: Güpegündüz yarım milyonluk soygun - Haberler 11:15: Koronavirüs - İnternet güvenliği uzmanı sosyolog Casilli: COVID-19 salgını kitlesel gözetim ve veri... - Haberler 11:14: Korona virüs nedeni ile kapalı olan iş yeri soyuldu - Haberler 11:13: Korona virüs testi yaptırmamak için doktorlara direndi - Haberler 10:10: Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı - Haberler 10:10: Koronavirüs salgınına rağmen parti düzenleyen işletmeci: Özür diliyorum - Haberler 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi - Haberler 09:36: İstanbul Esenyurt'ta tıklım tıklım dolu olan minibüslere ceza kesildi - Haberler 09:22: Lise öğrencileri, yarı fiyatına yerli solunum cihazı geliştirdi - Haberler 08:19: Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu