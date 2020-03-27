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Korona virüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı

Malatya'da korana virüs salgınından korunmak isteyen vatandaşlar, bitkisel ürünlere ilgi gösteriyor.

27.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:46
Korona virüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Malatya 'da korana virüs salgınından korunmak isteyen vatandaşlar, bitkisel ürünlere ilgi gösteriyor.

Türkiye 'de her geçen gün vak'a sayısının arttığı korona virüsten korunmak için kişisel hijyene dikkat eden vatandaşlar, bir yandan da bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye çalışıyor. Malatya' da bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalışan vatandaşlar, aktarlarda satılan bitkisel ürünlere ilgi göstermeye başladı. Özellikle ıhlamur, zencefil, zerdeçal, karanfil, tarçın, kekik, lavanta ve çay ağacı gibi türlü bitkisel ürünlere ilgi gösteren vatandaşlar sayesinde aktarlarda satışlar arttı.

"Bitkisel ürünler vücudumuzun bağışıklığını kuvvetlendiriyor"

Malatya'da baharat ve bitkisel ürün satan esnaf Mesut Adanur, korona virüs salgınından sonra bitkisel ürünlere ilginin arttığını belirterek, "Dünyayı saran bir korona virüs tehlikesi devam ediyor. Bundan korumamız gerekiyor. Bizim sektörde, hastalıklara ve mikrop ve virüslere önlem alınacak önemli şeyler var. Bir defa bağışlık sistemimiz kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Tüm uzmanların söylediği bu aslında. Vücudumuzun bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek gerekiyor. Bitkisel ve doğal ürünler korana virüsüne karşı daha koruyucu olacaktır. Belli başlı şeylerimiz vatandaşlarımıza tavsiye ettiğimiz, propolis dediğimiz bitkisel ürünleri öneriyoruz. Bunları da arılar üretiyor. İşçi arıların ürettikleri propolisler enfeksiyona karşı çok iyidir" ifadelerini kullandı.

Adanur, bitkisel ürünlerin fiyatları konusunda bilgi aktarıp, "Fiyatlar uygun. Vatandaşlarımızın bütçesine göredir. Kuş burnu ürünümüzün kilosu 15 TL, keçi boynuzu kilosu 15 TL, ıhlamurun kilosu 150 TL. Ama mesela ıhlamurdan yüz gram almanız yeterli olacaktır. O zamanda 15 TL oluyor. Saf suyundan çözelti propolis var kilosu 50 TL. Vatandaşlara önerim. Bitkisel ürünleri kullanmalarıdır. Vücudun bağışık sistemini güçlendiriyor. Daha dirençli oluyorsunuz. Virüslere karşı önleminizi alıyorsunuz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Malatya, Güncel

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