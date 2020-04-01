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Korona virüse karşı cadde ve sokakları 'Zabaha Kadar' yıkadılar

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde belediye ekipleri tarafından şehir genelinde yapılan korona virüs dezenfekte çalışmaları, 'Zabaha Kadar Temizledik Beyaa' notu paylaşıldı.

01.04.2020 16:05 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:05
Korona virüse karşı cadde ve sokakları 'Zabaha Kadar' yıkadılar
Tekirdağ 'ın Kapaklı ilçesinde belediye ekipleri tarafından şehir genelinde yapılan korona virüs dezenfekte çalışmaları, 'Zabaha Kadar Temizledik Beyaa' notu paylaşıldı. Paylaşım sosyal medyada tıklama ve beğeni rekorları kırdı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm yurtta belediyelerin aldığı dezenfekte ve temizlik çalışmaları sürerken, Kapaklı Belediyesi'nden konuyla ilgili gülümseten bir paylaşım yapıldı. Belediyenin sosyal medya hesabında paylaşılan videoda, hareketli müzik eşliğinde temizlik ekiplerinin dezenfekte çalışmaları paylaşıldı. Paylaşıma 'Zabaha Kadar Temizledik Beyaa' notunun düşülmesi de sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. - TEKİRDAĞ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, Kapaklı, Güncel
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