Korona virüse karşı camilerden tekbir ve dua sesleri yükseldi
Kırıkkale'de yatsı ezanının ardından okunan dualar dünyayı kasıp kavuran korona virüse (Covid-19) karşı edildi.
24.03.2020 22:35 | Son Güncelleme: 24.03.2020 22:40
Kırıkkale 'de yatsı ezanının ardından okunan dualar dünyayı kasıp kavuran korona virüse (Covid-19) karşı edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla yatsı ezanından sonra korona virüs salgınına karşı tüm camilerden dualar okunup salavat ve tekbirler getirildi. Kırıkkale'deki camilerden de okunan dualar bu kez, korona virüse (Covid-19) karşı şifa bulunması için edildi. Gece-gündüz çalışan sağlık görevlileri ile tüm çalışanlara da edilen duaya vatandaşlar da katıldı. Camilerden duanın yanı sıra uyarılar da yapıldı. - KIRIKKALE
Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla yatsı ezanından sonra korona virüs salgınına karşı tüm camilerden dualar okunup salavat ve tekbirler getirildi. Kırıkkale'deki camilerden de okunan dualar bu kez, korona virüse (Covid-19) karşı şifa bulunması için edildi. Gece-gündüz çalışan sağlık görevlileri ile tüm çalışanlara da edilen duaya vatandaşlar da katıldı. Camilerden duanın yanı sıra uyarılar da yapıldı. - KIRIKKALE
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Kırıkkale, Güncel