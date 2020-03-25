Korona virüse karşı camilerden tekbir ve dua sesleri yükseldi
Korona virüse karşı camilerden tekbir ve dua sesleri yükseldi Kırıkkale'de yatsı ezanının ardından okunan dualar dünyayı kasıp kavuran korona virüse (Covid-19) karşı edildi.
25.03.2020 02:56 | Son Güncelleme: 25.03.2020 02:58
Korona virüse karşı camilerden tekbir ve dua sesleri yükseldi
KIRIKKALE - Kırıkkale 'de yatsı ezanının ardından okunan dualar dünyayı kasıp kavuran korona virüse (Covid-19) karşı edildi.Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla yatsı ezanından sonra korona virüs salgınına karşı tüm camilerden dualar okunup salavat ve tekbirler getirildi. Kırıkkale'deki camilerden de okunan dualar bu kez, korona virüse (Covid-19) karşı şifa bulunması için edildi. Gece-gündüz çalışan sağlık görevlileri ile tüm çalışanlara da edilen duaya vatandaşlar da katıldı. Camilerden duanın yanı sıra uyarılar da yapıldı..
KIRIKKALE - Kırıkkale 'de yatsı ezanının ardından okunan dualar dünyayı kasıp kavuran korona virüse (Covid-19) karşı edildi.Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla yatsı ezanından sonra korona virüs salgınına karşı tüm camilerden dualar okunup salavat ve tekbirler getirildi. Kırıkkale'deki camilerden de okunan dualar bu kez, korona virüse (Covid-19) karşı şifa bulunması için edildi. Gece-gündüz çalışan sağlık görevlileri ile tüm çalışanlara da edilen duaya vatandaşlar da katıldı. Camilerden duanın yanı sıra uyarılar da yapıldı..
Kaynak: İHA