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Korona virüse karşı dezenfekte tüneli kuruldu

Korona virüse karşı dezenfekte tüneli kuruldu Çanakkale'nin Çan ilçesinde, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilçe merkezine dezenfekte tüneli kuruldu.

31.03.2020 13:13 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:14
Korona virüse karşı dezenfekte tüneli kuruldu
ÇANAKKALE - Çanakkale 'nin Çan ilçesinde, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilçe merkezine dezenfekte tüneli kuruldu.
Çan Belediyesi tarafından üretilen ve 2 gün önce hizmete açılan dezenfekte tüneli vatandaşların takdirini kazandı. Sensörlü olan 4 metre uzunluğundaki tüneli sık sık kullanan Çanlılar, hayata geçirilen uygulama sebebiyle başta Belediye Başkanı Bülent Öz olmak üzere tüm personellere teşekkür etti.
İlçede tüm tedbirler alınıyor
Dezenfekte tünelini ziyaret eden ve bölgede incelemelerde bulunan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, belediye olarak korona virüse karşı her türlü tedbiri almaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Tüm dünyada ve Türkiye'ye karşı korona virüse karşı bir mücadele sergileniyor. Aynı şekilde ilçemizde de bu virüsle ilgili gerekli tedbirleri alıyoruz. Daha önce tüm kurumlarımızı, vatandaşlarımızın gittiği tüm toplu alanları ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdik. Aynı şekilde mahallelerimizde ilaçlama, yolların yıkanması, dezenfekte edilmesi çalışmalarını gerçekleştirdik. 2 gün önce de Çan Atatürk Şehir Meydanı'na dezenfekte tünelini koyduk. Kendi imalatımız. Bu uygulama sensör yöntemiyle çalışıyor. İçeri giren kişiyi algılıyor. İçerideki 4 metrelik alanda yürüdüğümüzde fıskiyeler devreye giriyor ve üzerimizdeki muhtemel virüsleri, bakterileri temizliyor" dedi.
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Korona virüse karşı dezenfekte tüneli kuruldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Bülent Öz, Çanakkale, Çan, Yerel

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Korona virüse karşı dezenfekte tüneli kuruldu
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