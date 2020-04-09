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Korona virüse karşı dükkânına özel steril müşteri bölmesi yaptı

İzmir'de kırtasiyecilik yapan Murat Kengeç, korona virüs salgınına karşı işyerinin içine antre yaparak müşterilere steril bir alan oluşturdu.

09.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:56
Korona virüse karşı dükkânına özel steril müşteri bölmesi yaptı
İzmir 'de kırtasiyecilik yapan Murat Kengeç, korona virüs salgınına karşı işyerinin içine antre yaparak müşterilere steril bir alan oluşturdu.

Dünyayı saran korona virüs nedeniyle karantina günlerinde işyerlerini açmak zorunda olan esnaf da kendi olağanüstü halini ilan ediyor ve koruyucu tedbirler alıyor. İzmir Karşıyaka 'da 20 yıllık kırtasiye işletmecisi olan esnaf Murat Kengeç, okullar kapalı olmasına rağmen kamu kuruluşları ile işi olan vatandaşların çıktı, fotokopi ve diğer kırtasiye ihtiyaçları için dükkanını açık tutuyor. Murat Kengeç, hem kendi sağlığı hem de dükkanına gelen müşterilerin sağlığı için işyerinin içine antre yaparak müşterilere steril bir alan oluşturdu. Dükkanına girenlerin önce şaşkınlıkla, sonra da memnuniyetle karşıladığı bu sistem sayesinde işyerini gönül rahatlığıyla çalıştırdığını söyleyen Kengeç, "Bu kara günler sonsuza dek sürmeyecek. Ancak ailemin geçimini sağlamak, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için işyerimi açmak zorundayım. Kendi olağanüstü halimi ilan ederek böyle önleyici koruyucu tedbirler aldım" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Karşıyaka, İzmir, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Korona virüse karşı dükkânına özel steril müşteri bölmesi yaptı - Haberler

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