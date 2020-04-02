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Korona virüse karşı esnaf dayanışması

Korona virüs sebebiyle boş kalan Tarihi Kapalı Çarşı'nın esnafı deyim yerindeyse sinek avlıyor.

02.04.2020 09:41 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:42
Korona virüse karşı esnaf dayanışması
Korona virüs sebebiyle boş kalan Tarihi Kapalı Çarşı'nın esnafı deyim yerindeyse sinek avlıyor. Her gün ortalama 600 bin kişiye hizmet vermeye alışık esnafın büyük bir bölümü iş yerlerini açmayıp evde kalırken, iş yerini açmak zorunda kalanlar ise müşteri gelmesini bekliyor. Ticaret hayatına talihsiz bir zamanda başladığını belirten Bursa Kapalı Çarşı esnafından 28 yaşındaki Büşra Emiroğlu'na da ayakta kalabilmesi için çarşı esnafı destek oluyor.

Korona virüs tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de etkisini sürdürüyor. Hayatın her alanında olumsuz etkilerini hissettiren virüs, ticaret hayatını da olumsuz etkiliyor. Bursa'da Osmanlı İmparatorluğu zamanından kalan Tarihi Kapalı Çarşı'da da bazı esnaf, siftah bile yapamadan dükkanını kapatmak zorunda kalıyor.

Ticaret hayatına henüz 2 ay önce atılıp kapalı çarşıda dükkan açan 28 yaşındaki Büşra Emiroğlu da zor günler geçirince imdadına çarşıdaki diğer esnaf yetişti. İş yerini açtığı günden bu yana elle tutulur bir satış yapamadığını aktaran genç kadın, "Salgının ardından işlerimiz bıçak gibi kesildi. Esnaf ağabeylerimiz, ablalarımız sağ olsunlar bana destek oldular. Esnaf dayanışması, esnaf kardeşliği oluşmuş oldu. Morallerimiz biraz yerine geldi. Yüzümüz güldü" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Güncel
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