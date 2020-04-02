Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüse karşı esnaf dayanışması

Korona virüse karşı esnaf dayanışması Korona virüs sebebiyle boş kalan Tarihi Kapalı Çarşı'nın esnafı deyim yerindeyse sinek avlıyor.

02.04.2020 10:33 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:37
Korona virüse karşı esnaf dayanışması
BURSA - Korona virüs sebebiyle boş kalan Tarihi Kapalı Çarşı'nın esnafı deyim yerindeyse sinek avlıyor. Her gün ortalama 600 bin kişiye hizmet vermeye alışık esnafın büyük bir bölümü iş yerlerini açmayıp evde kalırken, iş yerini açmak zorunda kalanlar ise müşteri gelmesini bekliyor.
Ticaret hayatına talihsiz bir zamanda başladığını belirten Bursa Kapalı Çarşı esnaflarından 28 yaşındaki Büşra Emiroğlu'na da ayakta kalabilmesi için çarşı esnafı destek oluyor.
Korona virüs tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de etkisini sürdürüyor. Hayatın her alanında olumsuz etkilerini hissettiren virüs, ticaret hayatını da olumsuz etkiliyor. Bursa'da Osmanlı İmparatorluğu zamanından kalan Tarihi Kapalı Çarşı'da da bazı esnaflar siftah bile yapamadan dükkanını kapatmak zorunda kalıyor.
Ticaret hayatına henüz 2 ay önce atılıp kapalı çarşıda dükkan açan 28 yaşındaki Büşra Emiroğlu'da zor günler geçirince imdadına çarşıdaki diğer esnaflar yetişti. İş yerini açtığı günden bu yana elle tutulur bir satış yapamadığını aktaran genç kadın, "Salgının ardından işlerimiz bıçak gibi kesildi. Esnaf ağabeylerimiz, ablalarımız sağ olsunlar bana destek oldular. Esnaf dayanışması, esnaf kardeşliği oluşmuş oldu. Morellerimiz biraz yerine geldi. Yüzümüz güldü" diye konuştu. Korona virüse karşı esnaf dayanışması

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Genel

Haberin Videosu :

Korona virüse karşı esnaf dayanışması
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Korona virüse karşı esnaf dayanışması - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

11:45: ABD'de altı haftalık bebek koronavirüsten öldü - Haberler 11:44: Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Haberler 11:44: Acı içinde kıvanan yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı - Haberler 11:44: Engelli yaşlı adamın, 'Milli Dayanışma Kampanyası' na 10 TL bağışı - Haberler 11:43: Bakan Varank: "Covid-19 Platformu altında 7 farklı ilaç geliştirme projesi yer alıyor" - Haberler 11:37: Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak - Haberler 11:13: İstanbul'da ateşi yüksek çıkan hasta, koronavirüs testi yaptırmamak için sağlık görevlilerine direndi - Haberler 11:13: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti 11:08: İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı - Haberler 10:59: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı - Haberler 10:10: Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı - Haberler 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi