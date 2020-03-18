Korona virüse karşı hijyende 'Doğal Yapım Sirke'ye rağbet
Korona virüse karşı tedbir almak isteyen vatandaşlar, hiçbir kimyasal katkı maddesi bulundurmayan ve hijyenik özelliği bulunan 'Doğal Yapım Sirke'ye yöneldi.
18.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:45
Korona virüse karşı tedbir almak isteyen vatandaşlar, hiçbir kimyasal katkı maddesi bulundurmayan ve hijyenik özelliği bulunan 'Doğal Yapım Sirke'ye yöneldi.
Çin'de ortaya çıktıktan sonra bütün dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye 'ye de sıçrayan korona virüs salgını doğal hijyenik ürünlere olan ilgiyi artırdı. Korona virüs ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı tedbir almak isteyen vatandaşlar da doğal yapım olan, katkı maddesi bulunmayan ve özellikle sofralarda kullanılan el yapımı sirkeye yöneldi. Enfeksiyonlara karşı korumada ve bakterileri yok etmede, kan şekerini düzenleyip şeker hastalığı gibi pek çok hastalığa iyi geldiği bilinen sirkeyi, Elazığlılar korona virüsünden korunmak için dezenfentan amaçlı ev temizliğinde kullanıyor. Satışlarının son günlerde arttığına dikkat çeken 42 yıllık Aktar Selçuk Aktaş, vatandaşların özellikle elma sirkesini hijyen için temizlikte kullandığını söyledi.
"Sirkeyi hijyen için kullanıyorlar"
Müşterilerinin genelde doğal olan sirkeyi dezenfekte amaçlı temizlikte kullanmak için aldığını dile getiren Aktar Selçuk Aktaş, " Sirkeyi hijyen için kullanıyorlar. Genelde Elazığ'da bizim üretmiş olduğu yerli olan sirkelerimiz var. Alıç sirkesini, damar yolunu açmak için kullanıyorlar, elma sirkesini de hijyen amaçlı temizlikte kullanıyorlar" dedi.
Korona virüsünden dolayı sirke satışlarında yoğunluk olduğunu dile getiren Aktaş, vatandaşların da hem sağlık hem de hijyen konularında daha bilinçli ve dikkatli olması gerektiğini ifade etti.
"Biz, kimyasal dezenfektanlar yerine sirkeyi daha mantıklı buluyoruz"
Vatandaşlardan Emrah Aykılıç ise " Uzun yıllardır elma ve alıç sirkesi kullanıyorum. Şuan virüsün olmasından dolayı daha bir cazip hale geldi. Hem kendi sağlığımız için hem evimizin temizliği, dezenfektasyonu için alıyoruz. Biz, kimyasal dezenfektanlar yerine sirkeyi daha mantıklı buluyoruz. Ondan dolayı her zaman gelip aldığımız sirkeyi aynı şekilde almaya devam ediyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ
Çin'de ortaya çıktıktan sonra bütün dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye 'ye de sıçrayan korona virüs salgını doğal hijyenik ürünlere olan ilgiyi artırdı. Korona virüs ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı tedbir almak isteyen vatandaşlar da doğal yapım olan, katkı maddesi bulunmayan ve özellikle sofralarda kullanılan el yapımı sirkeye yöneldi. Enfeksiyonlara karşı korumada ve bakterileri yok etmede, kan şekerini düzenleyip şeker hastalığı gibi pek çok hastalığa iyi geldiği bilinen sirkeyi, Elazığlılar korona virüsünden korunmak için dezenfentan amaçlı ev temizliğinde kullanıyor. Satışlarının son günlerde arttığına dikkat çeken 42 yıllık Aktar Selçuk Aktaş, vatandaşların özellikle elma sirkesini hijyen için temizlikte kullandığını söyledi.
"Sirkeyi hijyen için kullanıyorlar"
Müşterilerinin genelde doğal olan sirkeyi dezenfekte amaçlı temizlikte kullanmak için aldığını dile getiren Aktar Selçuk Aktaş, " Sirkeyi hijyen için kullanıyorlar. Genelde Elazığ'da bizim üretmiş olduğu yerli olan sirkelerimiz var. Alıç sirkesini, damar yolunu açmak için kullanıyorlar, elma sirkesini de hijyen amaçlı temizlikte kullanıyorlar" dedi.
Korona virüsünden dolayı sirke satışlarında yoğunluk olduğunu dile getiren Aktaş, vatandaşların da hem sağlık hem de hijyen konularında daha bilinçli ve dikkatli olması gerektiğini ifade etti.
"Biz, kimyasal dezenfektanlar yerine sirkeyi daha mantıklı buluyoruz"
Vatandaşlardan Emrah Aykılıç ise " Uzun yıllardır elma ve alıç sirkesi kullanıyorum. Şuan virüsün olmasından dolayı daha bir cazip hale geldi. Hem kendi sağlığımız için hem evimizin temizliği, dezenfektasyonu için alıyoruz. Biz, kimyasal dezenfektanlar yerine sirkeyi daha mantıklı buluyoruz. Ondan dolayı her zaman gelip aldığımız sirkeyi aynı şekilde almaya devam ediyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel
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