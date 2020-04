Kaynak: İHA

Korona virüse karşı jeotermal temizlik Balıkesir 'in Sındırgı ilçesi koronaya karşı jeotermalle temizleniyorBALIKESİR - Balıkesir'in jeotermal suları ile ünlü, termal alanında cazibe merkezi halini alan Sındırgı ilçesinde korona virüsüne karşı dezenfekte işlerinde Jeotermal su kullanılıyor. Kaynağında 98 derece ve mineral bakımından oldukça zengin bir su kaynağına sahip Sındırgı ilçesinde, ısınma amacıyla kullanılan jeotermal su aynı zamanda dezenfekte amacıyla da kullanılıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışmalarını yürüten Sındırgı Belediyesi ekipleri özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet Meydanı ve pazar yeri başta olmak üzere toplu kullanım alanlarını jeotermal suyla köpük köpük yıkıyor. Sıcak suyun mikropları kırdığını düşünen halk da uygulamadan memnun.Doğal şehrin doğal kaynaklarının da mücadelede etkin bir şekilde kullanıldığını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş "Dünyanın başına bir kabus gibi çöken korona ülkemizde de maalesef canlar aldı. İnşallah bir an önce bu korona dan bu beladan bir an önce kurtuluruz. Bu kapsamda şehrimizin 75 mahallesinde gece gündüz çalışıyoruz. Dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Temizlik çalışmalarına önem verdik ve vefa grubu üyeleriyle beraber halkımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sındırgı bir jeotermal memleketi yani sıcak suyumuz var. Sıcak suyumuzla evlerimizi ısıttığımız gibi o temiz ve ucuz enerjiyle aslında bizler bu koronayla da mücadele ediyoruz. Bakıyoruz ki meydanımızı, caddelerimiz, pazar yerlerimizi o 98 derecelik o sıcak suyu hepsi o sıcaklıkta olmasa bile 65, 70 derecelik sıcak suyla caddemizi, sokağımızı yıkıyoruz. Halkımıza hijyenik bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Belediyemiz doğal işlerde doğal yapısında bulunan jeotermali dezenfekte çalışmalarında kullanıyor" şeklinde konuştu.