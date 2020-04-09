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Korona virüse karşı 'kırkayaklı' ilaçlama

Korona virüse karşı 'kırkayaklı' ilaçlama Balıkesir'in Bandırma ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında cadde ve sokakların dezenfekte edilmesi işlemleri sürüyor.

09.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:50
Korona virüse karşı 'kırkayaklı' ilaçlama
BALIKESİR - Balıkesir 'in Bandırma ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında cadde ve sokakların dezenfekte edilmesi işlemleri sürüyor.
Bandırma'da salgınla mücadele çalışmaları kapsamında kent genelinde dezenfektan ve ilaçlama çalışmaları özel olarak getirtilen Yeni İlaçlama Aracı Kırkayak ile daha etkin bir şekilde yerine getiriyor. Öğlen saatlerinde dezenfekte işlemine başlayan ekipler kentin ana caddelerinde çalışmalarını tamamladı. Çalışmaların yeni araç ile birlikte kentteki tüm mahallelerde hafta sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.
Öte yandan İlaçlama Aracı, Bandırma'daki çalışmalarının ardından Ankara Büyükşehir Başkanı Av. Mansur Yavaş'ın talebiyle Başkent cadde ve sokaklarında kullanılmak üzere Ankara'ya da gidecek. Korona virüse karşı ’kırkayaklı’ ilaçlama

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Bandırma, Ankara, Yerel
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