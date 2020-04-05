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Korona virüse karşı köy girişinde 24 saat nöbet tutuluyor

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Işıkeli köyü, korona (Covid-19) virüs tedbirleri kapsamında muhtarlık tarafından alınan karar ile yabancıların giriş ve çıkışlarına kapatıldı.

05.04.2020 21:55 | Son Güncelleme: 05.04.2020 21:56
Korona virüse karşı köy girişinde 24 saat nöbet tutuluyor
Çanakkale 'nin Biga ilçesine bağlı Işıkeli köyü, korona (Covid-19) virüs tedbirleri kapsamında muhtarlık tarafından alınan karar ile yabancıların giriş ve çıkışlarına kapatıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, insanların sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Işıkeli köyü muhtarlığı, korona virüsten korunmak için köyün giriş ve çıkışlarını yabancılara kapattı. Alınan yasak kararıyla ilgili açıklamada bulunan Işıkeli Köyü Muhtarı Emin Aktaş, "Dünya ve Türkiye'mizde de görülen korona virüsü hastalığı nedeniyle biz de köyümüzde böyle bir karar aldık. Bu karara virüs geçene kadar eksiksiz devam edeceğiz nasip olursa. Köyün girişine yabancı arabalar geldiğinde durduruyoruz ve önemli bir işi yoksa geri çeviriyoruz. Köyün girişinde bekleyen bir nöbetçi var, hem giriş çıkışları takip ediyor hem de araçları ilaçlıyoruz. Bu şekilde köyümüzü korumaya çalışıyoruz" dedi.

"Hastalık nedeniyle köyün girişinde nöbet tutuyorum"

Köyün girişinde yabancıların giriş ve çıkışlarını takip etmek için nöbet tutan bekçi Bekir Kuş ise Işıkeli köyünden olmayanları içeri almıyor. Aynı zamanda köy girişinde de araçları dezenfekte ettiklerini belirten bekçi Kuş, "Köy heyetindeyim ve hastalık nedeniyle şuanda bekçilik yapıyorum. Köyün giriş ve çıkışına dikkat etmeye çalışıyoruz. Herkesin tedbirli olmasını diliyoruz. Hastalıktan dolayı herkes evinde kalsın, kimse dışarı çıkmasın. Arkadaşımızda arabayla dışarıdan gelmiş onu da geri çevirmek zorunda kaldık" diye konuştu.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinden Biga'nın Işıkeli köyüne mal satışı yapmak üzere geldiğini ve içeri alınmadığını belirten şoför Musa Kara, "Ben yeniceden geliyorum. Satış yapmak için köyümüze geldik ama köy bir önlem almış. İyi bir önlem bu ve bütün köylerimize örnek olsun. Herkes önlemini alsın" şeklinde konuştu.

"Köy halkının ihtiyaçları tedarik ediyoruz"

Köy bakkalı Cemil Kısa ise köy halkının tüm ihtiyaçlarını tedarik ettiklerini kaydederek, "Bence çok yerinde bir karar. Bildiğiniz gibi korona virüs etkili bir hastalık, bunun içinde evde kalmalıyız. Ben köy bakkalıyım arkadaşlarımıza ne gerekiyorsa evlerine kadar ulaştırmaya çalışıyoruz. Tabii ki kurallar gereği belli saatlerde açık tutuyoruz" açıklamasında bulundu.

Korona virüs salgını geçene kadar yabancıların köye girişleri kapalı olacak. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale, Biga, Güncel
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