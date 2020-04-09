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Korona virüse karşı kükürtlü Kuru Kayısı önerisi

Ağız hijyeninin sağlanmasında kükürtlü (islimli) kayısının oldukça etkili olduğu ve kükürdün eski dönemlerde dezenfeksiyon amacıyla kullanılması uzmanlar tarafından dile getirilince, kükürtlü kayısıya ilgi arttı.

09.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:54
Korona virüse karşı kükürtlü Kuru Kayısı önerisi
Ağız hijyeninin sağlanmasında kükürtlü (islimli) kayısının oldukça etkili olduğu ve kükürdün eski dönemlerde dezenfeksiyon amacıyla kullanılması uzmanlar tarafından dile getirilince, kükürtlü kayısıya ilgi arttı.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, korona virüs salgınına karşı önleyici beslenme konusunda en etkili ürünlerden birinin kükürtlü (islimli) kayısı olduğunu bazı basın organlarında yer almasıyla birlikte kayısı satışları yükseldi. Kükürtün önceki dönemlerde dezenfektan olarak kullanıldığını belirten Çelik, "Kükürt, eski dönemlerde dezenfeksiyon için kullanılırdı. Bu nedenle, kükürtlü (kayısı ağız hijyenini, ağız dezenfeksiyonunu sağlar" diye konuştu.

Malatya Şire Pazarında Kayısı esnafları satışların iyi durumda olduğunu ifade etti.

Kayısı esnaflarından olan Ertuğrul Saran, kükürtlü kayısının yararlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Malatya şire pazarında esnaflık yapıyorum. Öncelikle ağız hijyenini sağlıyor açıklamasıyla sarı kayısımızın tanıtımı yaptığı için Doktor Çelik hocamıza teşekkür ediyorum. Korona virüs önlemleri nedeniyle vatandaş pek merkeze gelmemesine rağmen yine da satışlarımız iyi" ifadelerini kullandı.

"Sarı kayısıya ilgi artı"

Kayısı esnaflarından olan Cengiz Türk de, "Kayısının faydalarını biliyoruz. Sağlığımıza çok faydası var. Bu aralar taleplerde artış var. Sarı kayısı satışlarımız artı. Vatandaşlarımız bekliyoruz. Televizyon kanallarında sarı kayısı faydalı olduğunun açıklaması üzerine şuanda ilgi var diyebilirim. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korana virüs salgını nedeniyle insanlar dışarıya fazla çıkmıyor. Telefonla iletişime geçiyorlar. Bizde kayısıları evlere kargo ile gönderiyoruz. Kargo ile tüm Türkiye'ye ulaştırıyoruz" dedi.

"Sarı kayısıya ilgi artı satışlarımız iyi"

Kayısı esnafı Kaya Doğan ise "Biz bunu yüz yıldır sarı kayısının her şeye çok faydalı olduğunu söylüyorduk. Ama Malatya'mızda sarı kayısının fazla satışı olmadığından dolayı genelde sarı kayısı ihraç ediliyor. Şuanda korona virüsle alakalı son günlerde sarı kayısıda patlama oldu. Geçtiğimiz günlerde uzmanların tavsiyesi üzerine şuanda satışlarımız iyi durumda. Sarı Kayısı, dişe sağlığa her şeye iyi geliyor. Sarı kayısının satışlarının ilerlediğini görüyoruz. Malatya Sarı kayısımızı şuanda Dünya yiyor ve ihracatımızın artığını söyleyebilirim. Sarı kayısının kilosu 20-25 TL'den perakende olarak satıyoruz. Satışlarımızda iyi durumda" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Hamit Çelik, Malatya, Güncel
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