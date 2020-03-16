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Korona virüse karşı kuşburnuya talep arttı

Korona virüse karşı kuşburnuya talep arttı Corona virüsün Türkiye'ye de görülmesiyle birlikte Tokat'ta vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirici ürünlerin başında yer alan kuşburnuna ilgi göstermeye başladı Türkiye'de görülen korona virüs vakaları sonrası vatandaşlar virüsten korunmak...

16.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:26
Korona virüse karşı kuşburnuya talep arttı
TOKAT - Corona virüsün Türkiye 'ye de görülmesiyle birlikte Tokat 'ta vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirici ürünlerin başında yer alan kuşburnuna ilgi göstermeye başladı
Türkiye'de görülen korona virüs vakaları sonrası vatandaşlar virüsten korunmak için doğal ürünlere yöneldi. İçerdiği C vitamini nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren, antioksidan kaynağı olan kuşburnu satışlarında ciddi oranda artışlar yaşanmaya başladı. Doğal ürün satışı yapan esnaf Burak Boyraz, corona virüsten korunmak için müşterilerine doğal ev yapımı pekmez önerdiklerini ifade ederek, "İnsanların doğal ürünlere yönelik talebi bayağı arttı. Bu ürünler arasında C vitamini deposu olan vücut direncini artıran kuşburnuya ilgi var. En çok tercih edilen üzümle yapılan kuşburnumuz. Satışlarımız oldukça arttı. Fiyatlarımız geçen yıl ki rakamlarla aynı" dedi.
Ev hanımı Fadime Izık vatandaşlara kuşburnu çayı tavsiyesinde bulunarak, "Korona virüsü abartarak marketlere akın edip makarna, kolonya, kına alanlar var. Evde her şeyimiz var, biz kendimiz makarnamızı, kuşburnumuzu yaptık. Virüse, gribe karşı kuşburnu tüketiyoruz. Kuşburnu çayını kaynatıp içmelerini tavsiye ederim. Korona virüse karşı kuşburnuya talep arttı

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Tokat, Sağlık

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