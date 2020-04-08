Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüse karşı moral timi: Sokak sokak gezip konser veriyorlar

Esenler Belediyesi Sanat Evinin (ESEV) hayata geçirdiği ESEV Moral Timi, korona virüs salgını nedeniyle evde vakit geçiren vatandaşların moralini yükseltmek için sokaklarda konser vermeye başladı.

08.04.2020 11:15 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:16
Korona virüse karşı moral timi: Sokak sokak gezip konser veriyorlar
Esenler Belediyesi Sanat Evinin (ESEV) hayata geçirdiği ESEV Moral Timi, korona virüs salgını nedeniyle evde vakit geçiren vatandaşların moralini yükseltmek için sokaklarda konser vermeye başladı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde "Evde Kal" çağrısına uyarak evde vakit geçiren vatandaşlar için Esenler Belediyesi moral etkinleri düzenliyor. Esenler Belediyesi Sanat Evinin (ESEV) hayata geçirdiği ESEV Moral Timi, bu süreçte evde kalanların morallerini düzeltmek için sokak konserleri düzenlerken, Moral Timi de haftalardır evlerinden çıkmayan ilçe sakinlerini tek tek arıyor, hal hatır soruyor, ihtiyaçlarının olup olmadığını öğreniyor.

ESEV Moral Timi'nin sokak konserlerinde, ESEV bağlama eğitmeni Hüseyin Yazan, Ömer Faruk Marangoz ve Adnan Bektaş söyledikleri şarkılarla insanlara moral veriyorlar. Şarkılara vatandaşlar da pencerelere ve balkonlara çıkarak eşlik ediyorlar.

Moral Timi moral oluyor

Vatandaşların evlere kapandığı bu karantina günlerinde psikolojik desteğe ve morale ihtiyaçları olduğunu ifade eden Eseler Belediyesi Başkanı M. Tevfik Göksu, bu zorlu günleri sağlam psikolojiyle atlatmak için Moral TİM'leri kurduklarını belirterek şöyle devam etti:

"İnsanlar birkaç gün evinde kaldığında dinlenme modundaydı; ama artık o moddan çıkıldı, başka bir moda girildi. İşte tam bu noktada Moral TİM'leri devrede. Bu timlerin bir kısmı gidip sokaklarda şarkılar söylüyor. Moral TİM'imiz aslında zaten vardı. Evlere gönderiyorduk. Yaşlı amcalar, nineler evlerde sıkılıyordu. Evlere gidip onlarla şarkılar, türküler söylüyorlardı. Şimdi bunu sokağa taşıdık. Moral TİM'lerinin bir kısmı da evleri tek tek arıyor. 'Var mı bir ihtiyacınız? Nasılsınız?' diyor. Bu o kadar önemli bir şey ki. Herkesin çevresi olmayabilir. İhtiyaç duyduğunda arayabileceği kimse olmayabilir. Biz, görmeyenin gözü, işitmeyenin kulağı oluyoruz. Çağrı sistemimiz 24 saat açık. 24 saat de biz vatandaşlarımızı arıyoruz. Herkesi tek tek arıyoruz."

Kültür sanatı evlere taşıdık

Evde geçirilen zamanı kaliteli hale getirmek için online aktiviteler hazırlandıklarından bahseden Göksu, "Şimdiye kadar yaptığımız kültür ve sanat etkinliklerinin hepsini dijital ortamda evlere taşıdık. Şehir Ekranı TV isimli youtube kanalımızla sinemayı, müziği, sporu, sohbeti eve taşıdık. O da yetmedi, evinizde nitelikli zaman geçirdiğiniz görüntülerinizi bize atarsanız sizi ödüllendireceğiz" şeklinde konuştu.

Evde Kal'an Kazanıyor

Esenler Belediyesinin dijital yayın yapan Şehir Ekranı TV isimli YouTube kanalında, "Evde Kal Kazan" adlı ödüllü bilgi yarışması düzenleniyor. Yarışmada kazananlara tablet bilgisayar, powerbank, kulaklık, 1 GB internet, takım forması gibi hediyeler veriliyor. Ayrıca canlı yayında yapılan konserler, evde yapılabilecek spor aktiviteleri ve çocuklar için masal programı da vatandaşa online ulaşıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Evde Kal, Esenler, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Korona virüse karşı moral timi: Sokak sokak gezip konser veriyorlar - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenecek mi? EPDK’dan açıklama geldi Haberler
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenecek mi? EPDK'dan açıklama geldi
İspanya’da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını açıkladı Haberler
İspanya'da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını açıkladı
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu Haberler
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya Haberler
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler Haberler
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli! Haberler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli!
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti Haberler
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek Haberler
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek

Son Dakika Güncel Haberleri

12:36: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 219'uncu gününde - Haber 12:36: Evde kalanlara online spor eğitimi, tiyatro gösterimi - Haber 12:36: PKK'lı teröristler Kulp'ta yine odun toplamaya giden köylüleri hedef aldı - Haber 12:36: Honda Koleksiyon Salonu'nu sanal turla evden keşfetme imkanı - Haber 12:36: Aydın'da Kovid-19 şüphesiyle gittiği hastaneden kaçan kişiye soruşturma açıldı - Haber 12:29: Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye açıklaması: Vaka sayılarında geçen hafta büyük artış yaşandı - Haber 12:00: Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi - Haber 11:54: İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını açıkladı - Haber 11:33: İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek - Haber 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı - Haberler 11:13: Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı? - Haber 09:43: "Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler