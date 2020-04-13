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Korona Virüse Karşı Nasıl Beslenmeliyiz? Dr. Serdar Savaş Anlatıyor

Dr. Serdar Savaş, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından korunmak için beslenme tavsiyelerinde bulundu.

13.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:04
Korona Virüse Karşı Nasıl Beslenmeliyiz? Dr. Serdar Savaş Anlatıyor







Dr. Serdar Savaş, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından korunmak için beslenme tavsiyelerinde bulundu.






"Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenin birinci unsuru beslenmedir" diyen Savaş beslenme reçetesini açıkladı.

Kaynak: Wise.tv

Etiketler: Serdar Savaş, Sektörel, Ekonomi
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