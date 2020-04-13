Korona Virüse Karşı Nasıl Beslenmeliyiz? Dr. Serdar Savaş Anlatıyor
Dr. Serdar Savaş, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından korunmak için beslenme tavsiyelerinde bulundu.
13.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:04
Dr. Serdar Savaş, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından korunmak için beslenme tavsiyelerinde bulundu.
"Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenin birinci unsuru beslenmedir" diyen Savaş beslenme reçetesini açıkladı.
Kaynak: Wise.tv
Etiketler: Serdar Savaş, Sektörel, Ekonomi