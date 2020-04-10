Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüse karşı önlemleri 24 saat hizmet anlayışıyla devam ediyor

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye tarafından Korona virüs Covid-19 mücadele kapsamında önlemler 24 saat hizmet anlayışıyla devam ediyorKonu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Korona virüs Covid-19ile mücadelede önümüzdeki iki haftanın çok önemli olduğunu söyledi.

10.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:43
Korona virüse karşı önlemleri 24 saat hizmet anlayışıyla devam ediyor
Bilecik 'in Osmaneli İlçe Belediye tarafından Korona virüs Covid-19 mücadele kapsamında önlemler 24 saat hizmet anlayışıyla devam ediyor

Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Korona virüs Covid-19ile mücadelede önümüzdeki iki haftanın çok önemli olduğunu söyledi. Bu dönemde vaka sayısında ve kayıplarda artış olması muhtemel olduğunun altını çizen Şahin, sözlerine şöyle devam etti;

"En büyük riski şirketlerde yaşadık. Şu an çoğu üretimi durdurmuş olasına rağmen ilçemizdeki vakaların yüzde 95'lik kısmı şirket çalışanlarının olduğunu görüyoruz. Yüzde 5'lik kısmı da çevre büyük şehirlerden ilçemize giriş ve çıkışlardan kaynaklanmaktadır. Osmaneli halkı önümüzdeki iki hafta dahi zorunlu olmadıkça evde kalmalıdır. Osmaneli Belediyesi olarak 24 saat halkımızın hizmetinde Korona virüse karşı mücadeleye tüm çalışanlarıyla devam etmektedir." - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Osmaneli, Bilecik, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
53 milyon liralık çoban desteği 18.00’den sonra hesaplara yatacak Haberler
53 milyon liralık çoban desteği 18.00'den sonra hesaplara yatacak
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Erzurum’da 19 tane tavuğunu telef ettiği kadın, aslan sandı Haberler
Erzurum'da 19 tane tavuğunu telef ettiği kadın, aslan sandı
Haberler ›› Güncel ››Korona virüse karşı önlemleri 24 saat hizmet anlayışıyla devam ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:00: Pazar yerlerine el dezenfektanları koyuldu - Haber 15:00: Osmaneli'nde yapılmayan köy yolları vatandaşı çileden çıkardı - Haber 15:00: ANTALYA Temmuzda düğün yoğunluğu; günde 2 düğün - Haber 15:00: Çubuk'da apartmanlarda ücretsiz dezenfekte çalışması başlatıldı - Haber 15:00: Aydınlı 2 kardeşten Kovid-19 mağduru 50 kişiye yardım paketi - Haber 14:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi - Haberler 13:15: Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler