Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüse karşı uyarılara rağmen dışarı çıktılar, tavla oynadılar

Korona virüse karşı uyarılara rağmen dışarı çıktılar, tavla oynadılar Kurallara uymayan yaşlılara 300 TL para cezası Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünden dolayı Türkiye'de 65 yaş ve üzeri kişilerin dışarı çıkma kısıtlamasına uymayanları polis ekipleri önce uyardı sonra cezai...

28.03.2020 09:49 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:52
Korona virüse karşı uyarılara rağmen dışarı çıktılar, tavla oynadılar
Kurallara uymayan yaşlılara 300 TL para cezası
ADIYAMAN - Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünden dolayı Türkiye 'de 65 yaş ve üzeri kişilerin dışarı çıkma kısıtlamasına uymayanları polis ekipleri önce uyardı sonra cezai işlem uyguladı.
Önceki günlerde 65 yaş ve üzeri kişilerin evlerinden dışarıya çıkmalarının kısıtlanmasının ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde denetim yapıldı. Getirilen kurullara aldırış etmeyerek dışarı çıkan 65 yaş ve üzeri kişiler tek tek durduruldu. Polis ekipleri durdurdukları kişileri önce dışarı çıkmamaları gerektiğini belirterek, 112 Acil Sağlık hattını, 155 Polis İmdat hattını ve 156 Jandarma İhbar hattını arayarak gerekli ihtiyaçlarını temin edebileceklerini söyledi. Oldukça güzel bir dille uyarılan 65 yaş ve üzeri kişilere aynı zamanda kurallara uymamaktan dolayı 300 TL para cezası da uygulandı. Polis ekipleri aynı zamanda 65 yaşını doldurmayan ve kaldırımda tavla oynayan kişilere de sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini, oynanan zar ve pullara temas edilmesinden dolayı da tehlikede olduklarını söyleyerek vatandaşları uyardı.
Yapılan uyarılar ve uygulanan cezai işlemlerden dolayı vatandaşlar, denetimlerin oldukça faydalı olduğunu söyledi. Korona virüse karşı uyarılara rağmen dışarı çıktılar, tavla oynadılar

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Polis, Genel

Haberin Videosu :

Korona virüse karşı uyarılara rağmen dışarı çıktılar, tavla oynadılar

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Korona virüse karşı uyarılara rağmen dışarı çıktılar, tavla oynadılar - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

11:22: Jandarma her sabah hizmet binaları ve araçlarını dezenfekte cihazı ile temizliyor - Haberler 11:22: Bursa'da polis ekipleri toplu taşıma araçlarını sıkı denetime aldı - Haberler 11:21: Afyonkarahisar'da Korona virüs denetimleri arttı - Haberler 11:21: Doğu Ekspresi Akyaka tren seferleri durduruldu - Haberler 11:21: Vatandaşlar yasağa ve yağmurlu havaya rağmen sahilde yürüyüş yaptı - Haberler 11:02: New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı 11:02: New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı - Haberler 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler 09:55: 14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu - Haberler 09:32: Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti - Haberler 09:15: Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı? - Haberler