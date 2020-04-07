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Korona virüse karşı yardım sepeti

Korona virüse karşı yardım sepeti Bu sepetten ihtiyacı olan alıyor, ihtiyacı olmayan koyuyor Çanakkale'nin Biga ilçesinde duyarlı bir vatandaş, evinin balkonundan sarkıttığı sepetle korona virüsten dolayı ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlattı.

07.04.2020 19:21 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:22
Korona virüse karşı yardım sepeti
Bu sepetten ihtiyacı olan alıyor, ihtiyacı olmayan koyuyor
ÇANAKKALE - Çanakkale 'nin Biga ilçesinde duyarlı bir vatandaş, evinin balkonundan sarkıttığı sepetle korona virüsten dolayı ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlattı.
Biga'nın Hamdi Bey Mahallesi'nde duyarlı bir vatandaş, evinin balkonundan sarkıttığı yardım sepeti ve üzerine yazdığı notla görenleri duygulandırdı. 'İhtiyacı olan alsın, ihtiyacı olmayan koysun. Koyanlardan Allah razı olsun, alana da helal olsun' yazılı notun bulunduğu sepetten ihtiyacı olanlar erzak ve temizlik malzemesi alıyor. İhtiyaç fazlası olanlar ise buraya yardım malzemeleri bırakıyor.
Yoldan geçerken sepeti fark eden ve yardımda bulunan Hüseyin Güner, "İhtiyacı olanlar için buraya böyle bir sepet koymuşlar, korona virüsünden dolayı zor günler geçiren ve ihtiyacı olanlara elimizden geldiğince yardımda bulunduk. İnşallah bu zor günleri kısa zamanda atlatırız. Çok güzel düşünülmüş bir sistem, bunu yapanlara teşekkür ederiz. Bu konuda da herkesin desteği olur inşallah" dedi. Korona virüse karşı yardım sepeti

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale, Biga, Genel

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Korona virüse karşı yardım sepeti
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