Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüse rağmen ekmek paralarını çöplerden çıkartıyorlar

Korona virüse rağmen ekmek paralarını çöplerden çıkartıyorlar Bursa'da geçimlerini atık toplayarak sağlayan hurdacılar, korona virüs kapma pahasına ekmek paralarını çöpten kazanıyorlar.

13.04.2020 10:07 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:09
Korona virüse rağmen ekmek paralarını çöplerden çıkartıyorlar
BURSA - Bursa 'da geçimlerini atık toplayarak sağlayan hurdacılar, korona virüs kapma pahasına ekmek paralarını çöpten kazanıyorlar.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çekçek arabalarını alıp yollara koyulan hurdacılar, Bursa'yı sokak sokak geziyor. Hurdacılar, korona virüse yakalanma pahasına çöpleri elleriyle karıştırıp plastik ve karton gibi atıkları topluyor. Bu işten günlük 50 lira kazanıyorlar. İçinde birçok virüs ve mikrobun bulunduğu çöpleri her gün karıştıran hurdacılar, çöpten para kazanarak evlerine ekmek götürüyor. Sırtında onlarca kilo yükle kilometrelerce yol kat eden çekçekçiler, de korona virüse yakalanma riskiyle karşı karşıya .
Bursa'da 3 yıldır çöplerden hurda topladığını ifade eden Hakan Seyrek Basan, "Bu iş çok zor, ellerimizle çöpleri karıştırıp ekmek paramızı kazanıyoruz. İnsanların evlerinden uzaklaştırdıkları çöplerden biz ekmeğimizi çıkartıyoruz. Çöplerde korona virüs olabilir. Bize de bulaşır diye korkuyoruz, ama ekmek parası için yapacak başka bir işimiz yok. Korona virüse yakalanma pahasına çöplerden ekmeğimizi çıkarmaya devam edeceğiz. Günde 30 kilo atık topladığımız oluyor. 50 lira kazanıyoruz. Bazen daha da az kazandığımız oluyor" dedi. Korona virüse rağmen ekmek paralarını çöplerden çıkartıyorlar

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
CHP’li vekilden hükümete çağrı: Sokağa çıkma yasağı 14 gün uzatılsın Haberler
CHP'li vekilden hükümete çağrı: Sokağa çıkma yasağı 14 gün uzatılsın
’Soylu’dan ilk açıklama’ haberini servis eden ajans, özür diledi Haberler
"Soylu'dan ilk açıklama" haberini servis eden ajans, özür diledi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Onlarca kişi, kendilerine gelen ’mesaj’ üzerine yol kapatıp eylem yaptı Haberler
Onlarca kişi, kendilerine gelen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Haberler ›› genel ››Korona virüse rağmen ekmek paralarını çöplerden çıkartıyorlar - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

11:54: Bitlis'te bir apartman korona virüsü nedeniyle karantinaya alındı - Haberler 11:53: Nokia 9.3 PureView 5G, 108MP'lik Beş Kamerasıyla Çok Konuşulacak! - Haberler 11:53: Sil Baştan Yapım Resident Evil 4 Geliştiriliyor Olabilir - Haberler 11:53: Meizu 17 Lansman Tarihi Ne Zaman? - Haberler 11:53: Koronavirüsü Temizleyen ATM Geliştirildi - Haberler 11:23: BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişide koronavirüs tespit edildi - Haberler 10:47: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti