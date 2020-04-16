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Korona virüse rağmen kumar masası kuran 19 kişiye 70 bin 875 TL ceza

Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde tedbirleri ihlal ederek kumar oynayan şahıslara baskın düzenlendi.

16.04.2020 19:48 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:49
Korona virüse rağmen kumar masası kuran 19 kişiye 70 bin 875 TL ceza

Denizli 'de korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde tedbirleri ihlal ederek kumar oynayan şahıslara baskın düzenlendi. Operasyonda, kuralları ihlal eden 19 şahsa toplam 70 bin 875 TL para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Çivril ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sürdürülen denetimlerde ihbar üzerine bir eve operasyon gerçekleştirildi. Kumar oynandığı tespit edilen evi takibe alan polis ekipleri kumar oynandığı sırada eve girerek 19 kişiyi gözaltına aldı. Aynı odada bulunan 19 şahsa sosyal mesafe kuralına ve salgın tedbirlerine uymadıkları için İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında her bir kişiye 3 bin 150 TL para cezası kesildi. 19 şahsa toplamda 70 bin 875 TL idari para cezası uygulanırken ikamet sahibi E.E.'ye kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem uygulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, 3. Sayfa
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