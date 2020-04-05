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Korona virüse 'vefa' ile önlem

Şehitkamil Belediyesi, ilçede ikamet eden bakıma muhtaç yaşlılara sağladığı 'Vefa Hizmeti' ile 65 yaş üzerindeki kişilerin destekçisi olmayı sürdürüyor.

05.04.2020 12:13 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:13
Korona virüse 'vefa' ile önlem
Şehitkamil Belediyesi, ilçede ikamet eden bakıma muhtaç yaşlılara sağladığı 'Vefa Hizmeti' ile 65 yaş üzerindeki kişilerin destekçisi olmayı sürdürüyor. Korona virüs salgını dolayısıyla dışarı çıkmaları yasak olan yaşlıların, evdeki tüm ihtiyaçlarına cevap veren Vefa Ekibi, son olarak 86 yaşındaki Hayriye Güzelcecan'ın evinde temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

Şehitkamil Belediyesi, 'Vefa Hizmeti' projesi kapsamında bakıma muhtaç yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. 'Vefa Hizmeti' projesi, ilçe sınırları içerisindeki özellikle 65 yaşın üzerinde, kimsesi olmayan ve maddi durumu yetersiz kişiler için uygulanıyor. Şehitkamil Belediyesi tarafından 2013 yılından bugüne uygulanan Vefa Hizmeti projesi kapsamında her yıl yaşlı ve bakıma muhtaç binlerce yaşlıya destek sağlanıyor.

Korona virüs (KOVİD-19) salgının etkili olduğu bugünlerde de yaşlıların en büyük destekçisi olan Şehitkamil Belediyesi, son olarak 38 yıl önce eşini kaybeden ve yalnız yaşayan 86 yaşındaki Hayriye Güzelcecan'a hizmet verdi. Şirinevler Mahallesi'nde ikamet eden Güzelcecan'ın evi temizlendi, dezenfekte edildi ve evdeki ihtiyaçları karşılandı.

"Onların sayesinde evim daima temiz kalıyor"

Verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti anlatan Hayriye Güzelcecan, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine dua etti. Hayriye Güzelcecan, "Rahatsızlığımdan dolayı evimin temizliğini yapmakta güçlük çekiyorum. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemizden kızlarımız gelerek evimin tüm temizliğini yaptılar. Evimi baştan aşağı süpürdüler, camlarımı sildiler. Bulaşıklarımı yıkadılar, banyo ve lavaboları baştan aşağı sildiler. Allah, Başkanımızdan ve evimi temizlemeye gelen kızlarımızdan razı olsun. Ben, kızlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde evim daima temiz kalıyor" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Şehitkamil, Güncel
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