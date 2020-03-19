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Korona virüse yakalanan arttıkça vatandaşlar da tedbiri arttırıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüse yakalanan 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 191 kişiye de virüsün bulaştığını açıklamasının ardından Adana'da sokağa çıkan vatandaşların tedbirlerini artırarak maske taktıkları gözlendi.

19.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:20
Korona virüse yakalanan arttıkça vatandaşlar da tedbiri arttırıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüse yakalanan 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 191 kişiye de virüsün bulaştığını açıklamasının ardından Adana'da sokağa çıkan vatandaşların tedbirlerini artırarak maske taktıkları gözlendi.

Adana'da sokaklara zorunlu olmadıkça kimse çıkmazken, bazı vatandaşların da maskeyle çıktığı görüldü. Sokakta yürüyen, dolmuşta giden bazı vatandaşların maske ile virüse karşı önlem alması dikkat çekti. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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