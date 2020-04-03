Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüse yakalanan Osmaniyeli esnaf hastaneden çektiği video ile "Evde kalın" çağrısı yaptı

Korona virüse yakalanan Osmaniyeli esnaf hastaneden çektiği video ile "Evde kalın" çağrısı yaptı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yakalandığı Korona virüs nedeniyle Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altında olan esnaf hastane odasından video çekerek "evde kalın" çağrısı yaptı.

03.04.2020 23:41 | Son Güncelleme: 03.04.2020 23:42
Korona virüse yakalanan Osmaniyeli esnaf hastaneden çektiği video ile "Evde kalın" çağrısı yaptı
OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yakalandığı Korona virüs nedeniyle Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altında olan esnaf hastane odasından video çekerek "evde kalın" çağrısı yaptı. Kadirli ilçesinde esnaf olan İbrahim Sevmez'e yüksek ateş,nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde Korona virüs teşhisi konuldu. Bir süredir Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi gören İbrahim Sevmez hastane odasından çektiği video da sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek evde kalın çağrısı yaptı. Video da durumun ciddiye alınması gerektiğini de vurgulayan İbrahim Sevmez " Malum bizde son zamanlarda yayınlan Korona Virüs salgınına maruz kaldık. Durumum şu an iyi daha da iyiye gidiyor. Allah'ın izniyle bunu atlatacağım. Sizler kendinize dikkat edin, tedbirlerinizi alın mesafeyi koruyun. Olayın farkına varın lütfen" dedi Korona virüse yakalanan Osmaniyeli esnaf hastaneden çektiği video ile ’Evde kalın’ çağrısı yaptı

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmaniye, Genel

Haberin Videosu :

Korona virüse yakalanan Osmaniyeli esnaf hastaneden çektiği video ile "Evde kalın" çağrısı yaptı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Korona virüse yakalanan Osmaniyeli esnaf hastaneden çektiği video ile 'Evde kalın' çağrısı yaptı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

00:37: Kayseri'de giriş çıkış yasaklarından önce, son kontroller yapıldı - Haberler 00:18: 3 Nisan 2020 Haberleri - Haberler 00:13: Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı 23:58: Teröristler şantiyeye saldırdı: 1 işçi hayatını kaybetti - Haberler 23:41: Korona virüse yakalanan Osmaniyeli esnaf hastaneden çektiği video ile "Evde kalın" çağrısı yaptı - Haberler 23:40: Koronavirüs: Londra'da bir sergi salonu Covid-19 hastaları için 9 günde 4 bin yataklı hastaneye... - Haberler 22:56: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi 20:04: Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor - Haberler 19:51: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler 16:50: Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Haberler 16:45: Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti - Haberler 16:08: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi - Haberler