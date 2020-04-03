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Korona virüse yakalanmamanın püf noktaları

Bitkisel ilaçlar üzerinde bilimsel araştırma yapan Abdurrahman Ayyıldız Korona virüse yakalanmamanın püf noktalarını açıkladı.

03.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:40
Korona virüse yakalanmamanın püf noktaları
Bitkisel ilaçlar üzerinde bilimsel araştırma yapan Abdurrahman Ayyıldız Korona virüse yakalanmamanın püf noktalarını açıkladı. Ayyıldız, sarımsak yiyemeyenlere "Sarımsağı yiyemiyorsanız hap gibi yutun" dedi.

20 yılı aşkın süredir Bitkisel ilaçlar üzerinde bilimsel araştırma yapan iki dönem de Oltu'nun Özdere Mahallesi'nde muhtarlık görevinde bulunan Abdurrahman Ayyıldız, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüsle mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Ayyıldız, Korona virüsten kurtarmanın yollarının evinizde oturup ve elbiselerimizi ayakkabılarımızı çok temiz tutarak, sık sık banyo yaparak, ellerimizi temiz tutmak zorunda olduğumuzu söyledi.

Ev halkının dışında kimse ile temas edilmemesinin altını çizen Ayyıldız, "Evde kullandığınız malzemeleri bolca yıkayacaksınız giymiş olduğunuz elbiseleri sık sık değişeceksiniz, evde ellerinizi sık sık kolanyalayacaksınız" dedi.

Abdurrahman Ayyıldız, Korona virüs ve bulaşıcı hastalıklarda vücut direncinin çok önemli olduğuna işaret ederek, bitkisel ilaçların çok önemli oyduğunu söyledi.

Ayyıldız, bu dönemde neler yapılmasını rakamlarla sıraladı.

Ayyıldız "1- her gün bir miktar sarımsak yiyeceksiniz yiyemeyen bir miktar hap gibi yuta bilir yalnız hamile kadınlar emzikli kadınlar göz rahatsızlığı olanlar, sık sık idararı ve hemoriidi olanlar az kullansın. Fazlası bunlara zararlı 2- limon bunu ister çay ile için ister bolca yiyin. 3- yarım kilo ceviz içi yarım kilo incir bir kilo hakiki süzme bal ezip karıştırıp sabah iki yemek kaşığı akşam iki yemek kaşığı aç karnına yiyeceksin 4-yarım kilo fındık içi yarım kilo incir bir kilo hakiki süzme bal bunları ezip karıştırıp akşam sabah ikişer yemek kaşığı yiyeceksin. 5-tuz bundan bir çay kaşığı ılık suya koyup akşam sabah ağzı gargara yapacaksınız. El parmağınla da hafif burnuna süreceksiniz. 6 -sirke bununla da Öğlede ve ikindide ağzını gargara yap 7 hakiki tereyağı ve hakiki bal karıştırıp, sabah kahvaltısını bolca bununla yapın. Bu bitkisel ilaçlar ne gibi bulaşıcı ve bakterili ve mikrop ve enfeksiyon parazit hastalıklarının bir numaralı ilaçları. Bu ilaçları kullananlara bu hastalıkların yanı sıra yılan çiyan akrep köpek ısırmaları fazla etki etmez sigaranın da nikotin ve zehrini etkisiz hale getirirler ve vücudun dirençli tutarlar" dedi.

Prof. Dr. Türkez ile dirsek temasındayız

Dünyada veba ve taun gibi salgın hastalıkların olduğu zaman 2 önemli ilaç kullanıldığına işaret eden Abdurrahman Ayyıldız, Dünyaca ünlü hekim Bokrot tarafından biri saskıras diğeri sinemaki ilaçları bulunduğunu ifade ederek, "Bu ilaçlar nasıl kullanılacak saskırıs olan ilaç demlikte çay gibi kaynatılıp günde dört çay bardağı içilecek. Bir parçası nohut kadarı da ağızda tutulacak yarım saat kadar. Ancak vücut direnci zayıf olanlar az kullanmalı. İkinci önemli ilaç sinamaki bu ilaç hakkında Peyganber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyuruyor: 'Ölümden ayrı iyileştirmediği bir hastalık yoktur.' Sinemaki nin bu ilaç nasıl kullanılacak. Bundan bir miktar bir avuç içi kadar kaynatın. Çay gibi akşam bir çay bardağı için bu ilaç sizi ishale düşürecek ve o zaman daha kullanmayın. ishal olur olmaz bırakın içmeyin. Benim insanlara Allah rızası için hediyem olsun. Kardeşlerim bilim adına dünya sağlık örgütü üyesi Erzurumlu Prof. Dr. Hasan Türkez hocamla görüşlerimiz çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde Valiliğimizden de çalışmalarımız için destek bekliyorum" diye konuştu. - ERZURUM
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Kaynak: İHA

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