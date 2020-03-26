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Korona virüse yenik düşen Dilek'in son sözleri yürekleri burktu: 'Anneciğim sizi çok seviyorum"

Korona virüse yenik düşen Dilek'in son sözleri yürekleri burktu: 'Anneciğim sizi çok seviyorum" Yeni tip korona virüse yenik düşerek hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın yoğun bakımda tedavi altında olduğu esnadaki sözleri yürekleri burktu.

26.03.2020 20:17 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:18
Korona virüse yenik düşen Dilek'in son sözleri yürekleri burktu: 'Anneciğim sizi çok seviyorum"
AMASYA - Yeni tip korona virüse yenik düşerek hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın yoğun bakımda tedavi altında olduğu esnadaki sözleri yürekleri burktu.
CHP 24'üncü dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal, İstanbul'da yüksek ateş ile halsizlik şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede hayata tutunamayan yeğeni Dilek Tahtalı'nın yoğun bakımdaki son görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Çocukluktan itibaren olan romatizmal hastalığı dolayısıyla ilaç kullandığı öğrenilen ve memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Beden köyünde defnedilen Dilek Tahtalı'nın son görüntülerinde 'Anneciğim sizi çok özledim. Çok seviyorum sizi' diye seslendiği görüldü.
Tahtalı'nın virüsün etkisini bir kez daha gözler önüne serdiği sosyal medya paylaşımlarında, "Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter! Dakikada bir sirkeli aspirinli su kürü, ılık duş, buz gibi havada balkona çıkmaktan bayılacağım", "Burun tıkanıklığı, aşırı geniz akıntısı, baş ağrısı, halsizlik, gün sonu başlayıp gece uyutmayan kriz halinde gelen öksürük nöbetleri..." ifadelerini kullanmıştı. Korona virüse yenik düşen Dilek’in son sözleri yürekleri burktu: ’Anneciğim sizi çok seviyorum’

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Amasya, Genel

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Korona virüse yenik düşen Dilek'in son sözleri yürekleri burktu: 'Anneciğim sizi çok seviyorum"

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