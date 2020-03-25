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Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın

Koronavirüs salgınından dolayı 27 kişinin hayatını kaybettiği Irak'ta bir doktor, sosyal medya hesabından video yayınlayarak, "Çoğu kişi sokağa çıkma yasağına uymuyor. Lütfen evde kalın, çok sayıda insan kaybettik" dedi. Doktorun video esnasında gözyaşlarına hakim olamaması ise dikkat çekti.

25.03.2020 10:19 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:01

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hızla yayıldığı Irak 'ta bir doktor, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde ağlayarak 'Evde kalın' çağrısı yaptı.

Irak'ta Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen bazı vatandaşlar yasağa uymuyor. Korona virüsle mücadele eden Iraklı bir doktor yasağa uymayan vatandaşları uyarmak için sosyal medyada görüntü paylaştı.

"LÜTFEN EVDE KALIN, ÇOK SAYIDA İNSAN KAYBETTİK"

Görüntüde ağlamaya başlayan Iraklı doktor, "Çoğu kişi sokağa çıkma yasağına uymuyor. Lütfen evde kalın, çok kişi bize geliyor, çok sayıda insan kaybettik. 7 gündür buradayız ve gece gündüz çalışıyoruz. Hayatlarımızı sizin için feda ettik. Lütfen evde kalın" şeklinde konuştu.

IRAK'TA SON DURUM

Öte yandan Irak'ta Kovid-19 salgını nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 27'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 50 daha artarak 316'ya ulaştı.

Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın

Kaynak: İHA

Etiketler : Irak, Sağlık, Dünya, Güncel

Haberin Videosu :

Irak'ta gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın

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