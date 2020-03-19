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Korona virüsten 2 kişinin öldüğünü iddia eden gazeteciye gözaltı

Kocaeli'de yerel bir haber sitesinde yayınladığı haberde ildeki bir hastanede 2 kişinin korona virüs nedeni ile öldüğünü iddia eden gazeteci gözaltına alındı.

19.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:14
Korona virüsten 2 kişinin öldüğünü iddia eden gazeteciye gözaltı
Kocaeli 'de yerel bir haber sitesinde yayınladığı haberde ildeki bir hastanede 2 kişinin korona virüs nedeni ile öldüğünü iddia eden gazeteci gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, yerel bir haber sitesinde Kocaeli'deki bir hastanede 2 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği yönünde haber yayınlayan G.A. isimli gazeteci, halkı galeyana getirdiği iddiası ile gözaltına alındı. G.A.'nın gözaltına alınması sonrasında yayınlanan haber ise internet sitesinden kaldırıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürülen G.A., alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

G.A. daha önce de "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmış, sahip olduğu yerel gazete ise kapatılmıştı. G.A.'nın yargılandığı FETÖ davasının ise sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kocaeli, 3. Sayfa

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