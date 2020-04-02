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Korona virüsten çöp poşetiyle korunuyor

Kahramanmaraş'ta bir vatandaş korona virüs önlemleri kapsamında kafasına geçirdiği çöp poşetiyle geziyor.

02.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:30
Korona virüsten çöp poşetiyle korunuyor
Kahramanmaraş 'ta bir vatandaş korona virüs önlemleri kapsamında kafasına geçirdiği çöp poşetiyle geziyor.
Kahramanmaraş'ta yaşayan Ferhat Okur'un (22), korona virüsten korunmak için bulduğu ilginç yöntem görenlerin dikkatini çekiyor. Okur, büyük boy çöp poşetini vücudunun yarısını kaplayacak şekilde kafasından geçirip sokakta geziyor.
Çevredekilerin dikkatli bakışlarına aldırış etmeyen Ferhat Okur, her gün çöp poşetini değiştirdiğini söyledi.
Okur, "Korona virüsten korunmak için bu şekilde giyiniyorum. Çöp poşetini her gün değiştiriyorum ve herkese tavsiye ederim. Herkes evinde kalsın çıkmasın sokaklara kendi ve ailesi için" diye konuştu.
(Halil Ulubey/İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Güncel
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