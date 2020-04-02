Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüsten çöp poşetiyle korunuyor

Korona virüsten çöp poşetiyle korunuyor Kahramanmaraşlı genç, virüsten korunmak için kafasında çöp poşetiyle geziyor Kahramanmaraş'ta bir vatandaş korona virüs önlemleri kapsamında kafasına geçirdiği çöp poşetiyle geziyor.

02.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:03
Korona virüsten çöp poşetiyle korunuyor
Kahramanmaraşlı genç, virüsten korunmak için kafasında çöp poşetiyle geziyor
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir vatandaş korona virüs önlemleri kapsamında kafasına geçirdiği çöp poşetiyle geziyor.
Kahramanmaraş'ta yaşayan Ferhat Okur (22), korona virüsten korunmak için bulduğu ilginç yöntem görenlerin dikkatini çekiyor. Okur, büyük boy çöp poşetini vücudunun yarısını kaplayacak şekilde kafasından geçirip sokakta geziyor.
Çevredekilerin dikkatli bakışlarına aldırış etmeyen Ferhat Okur, her gün çöp poşetini değiştirdiğini söyledi.
Okur, "Korona virüsten korunmak için bu şekilde giyiniyorum. Çöp poşetini her gün değiştiriyorum ve herkesi tavsiye ederim. Herkes evinde kalsın çıkmasın sokaklara kendi ve ailesi için" diye konuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Korona virüsten çöp poşetiyle korunuyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Genel

Haberin Videosu :

Korona virüsten çöp poşetiyle korunuyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Korona virüsten çöp poşetiyle korunuyor - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

16:36: Çankırı'da korona virüs yasağını delen berbere 3 bin 150 lira ceza - Haberler 16:36: Tokat'ta bin 200 kişilik ceza evinde korona virüs vakasına rastlanmadı - Haberler 16:34: Küçükçekmece'de korkunç olay: Annesini boğarak öldürdü - Haberler 16:32: Subaru Outback'e 2020 Best New Cars ödülü - Haberler 16:32: Honda Türkiye üretime verdiği arayı uzattı - Haberler 16:12: Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi - Haberler 16:09: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı - Haberler 16:05: Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar - Haberler 15:43: İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı 15:43: İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı - Haberler 15:32: Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı - Haberler 12:51: Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti