Korona virüsten Düzce'de ikinci ölüm
DÜZCE (İHA) – Düzce'de yeni tip korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
15.04.2020 16:05 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:05
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Düzce'de hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Edinilen bilgiye göre, 95 yaşındaki Ali Kembil tedavi gördüğü Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ali Kembil'in Cenazesi bugün 15 Nisan Çarşamba saat 17: 00'de Gümüşova'da defnedilecek. Korona Virüs nedeniyle Düzce'de ilk ölüm 4 Nisan tarihinde gerçekleşmiş olup, 46 yaşındaki Kızılay personeli Kabil Başer hayatını kaybetmişti. - DÜZCE
Kaynak: İHA