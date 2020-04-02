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Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel

Kocaeli'de koronavirüs nedeni ile 8 aylık hamile eşini ve bebeğini kaybeden ve kendisi de hastalık sonrası tedavisini evinde sürdüren acılı baba, "Yaşadıklarım 40 yılıma bedel, eşim ve bebeğim vefat etti ve soğuk yüzünü göremedim" dedi.

02.04.2020 23:55 | Son Güncelleme: 03.04.2020 01:06

Kocaeli 'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Recep Aydın ve 8 aylık hamile olan eşi Betül Aydın'ın (38) kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan koronavirüs test sonuçları pozitif çıkmış sonrasında anne ve erken doğan bebeği ölmüştü. İki acıyı bir kaç gün arayla yaşayanRecep Aydın, yaşadıklarını tek tek anlattı.

ANNE VE ERKEN DOĞAN BEBEĞİ ÖLDÜ, BABA TABURCU EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Recep Aydın ve 8 aylık hamile olan eşi Betül Aydın'ın (38) kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan Koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Hastanede tedavi altında alınan çiftten kronik bronşit hastası olduğu öğrenilen Betül Aydın, 3 gün önce yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Betül Aydın'ın 8 aylık bebeği ise ameliyatla kurtarılarak İstanbul'da özel bir hastanede tedavi altına alındı. Olaydan iki gün sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören baba Recep Aydın ise 14 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Kuvöz ile İstanbul'da sevk edildiği özel hastanede tedavi altına alınan 8 aylık bebek ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"EŞİMLE HASTANE GİTTİM, ÇANTASI İLE EVE GELDİM"

Hayatını kaybeden bebeğin yarın annesinin yanına defnedilmesi beklenirken acılı olayın ardından konuşan baba Recep Aydın, "Sokağa çıkanlara, araçları, hamamları kahvehanelere döndürenlere sözüm var; 'Hastanede dört duvar arasında bekleyeceğinize evinizde oturup bekleyin. Ben, eşimi kaybettim, çocuğumu kaybettim, çok çektim. Bende belirti olarak sadece vücut ağrısı oldu. 6 gün hastanede yattım. Yaşadıklarım 40 yılıma bedel. Eşim ve çocuğum vefat etti ve soğuk yüzünü göremedim. 2 çocuğum 5 gün sonra taburcu oldu. Durumları iyi, evde karantina altındayız. Hepimiz maske takıyoruz. Geçtiğimiz Cuma günü eşimle hastaneye gittim, çantası ile eve geldim. Küçük çocuğumuzu yarın aile mezarlığında eşimin olduğu yerde toprağa vereceğiz" dedi.

Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu
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Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Aydın, Kocaeli, Derince, Aydın, Güncel

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Yeni tip koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu

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