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Korona Virüsten hayatını kaybeden işadamı toprağa verildi

Karabük'te yaşayan ve korona virüs (Covid-19) sebebi ile hayatını kaybeden tanınmış iş adamlarından emekli eğitimci Lütfü Yamak toprağa verildi.

02.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:18
Karabük 'te yaşayan ve korona virüs (Covid-19) sebebi ile hayatını kaybeden tanınmış iş adamlarından emekli eğitimci Lütfü Yamak toprağa verildi.

Kanser hastası olan ve yakalandığı korona virüs nedeniyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine 10 gündür tedavi gören iş adamı Lütfü Yamak dün hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Yamak, özel kıyafetle izole eden ekipler tarafından belediye tarafından açılan mezara defnedildi. Karabük İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından sosyal mesafeye dikkat edilerek cenaze namazı kıldırılan Lütfü Yamak'ın cenazesine oğlu Erman Yamak ve sağlık ekipleri ve belediye ekipleri katıldı.

Yamak'ın cenazesi tabuttan çıkarılmadan toprağa verildi. - KARABÜK
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Korona Virüsten hayatını kaybeden işadamı toprağa verildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Karabük, Güncel

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Yeni tip koronavirüsten hayatını kaybeden işadamı toprağa verildi
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