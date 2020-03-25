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Korona virüsten iş yerleri kapanan berberlerden evde tıraş

Korona virüsten iş yerleri kapanan berberlerden evde tıraş Osmaniye'de korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri kapatılan berberler, sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlılar ile müşterilerini evlerinde tıraş ediyor.

25.03.2020 23:09 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:10
Korona virüsten iş yerleri kapanan berberlerden evde tıraş
OSMANİYE - Osmaniye 'de korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri kapatılan berberler, sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlılar ile müşterilerini evlerinde tıraş ediyor.
Korona virüs salgını nedeniyle geçici bir süreliğine kapanan berberler, müşterilerine hizmette yeni bir yöntem geliştirdi. Düziçi'nde bulunan berber Ömer Pehlivanoğlu, "İş yerlerimiz virüsten dolayı kapandı. Ancak müşterilerimizden telefon üstüne telefon alıyoruz. Artık müşterilerimiz laftan anlamaz olunca biz de onların ayağına gidiyoruz eldivenimizi ve maskemizi takarak. 65 yaş üzerindeki müşterilerimize bu şekilde yardımcı oluyoruz. Biz bu zorlu süreçte büyüklerimizin yanındayız" dedi. Korona virüsten iş yerleri kapanan berberlerden evde tıraş

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmaniye, Yerel

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Korona virüsten iş yerleri kapanan berberlerden evde tıraş

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