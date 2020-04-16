Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Korona virüsten iyileşen hasta alkışlarla taburcu oldu

Korona virüsten iyileşen hasta alkışlarla taburcu oldu Yalova Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi sona eren yaşlı adamı sağlıkçılar alkışlarla taburcu etti.

16.04.2020 13:21 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:22
Korona virüsten iyileşen hasta alkışlarla taburcu oldu
YALOVA - Yalova Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi sona eren yaşlı adamı sağlıkçılar alkışlarla taburcu etti.
Korona virüs testi pozitif çıkan ve Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 66 yaşındaki A.K adlı vatandaş, 14 gün süren tedavisi sonrasında iyileşti. Tedavisi sonrasında taburcu olan hastayı sağlıkçılar alkışlarla uğurladı. Hastaneden çıkan yaşlı adam ise, "14 gün süren yoğun bir tedavi süreci geçirdim. Bu süreçte iyileşmeme yardımcı olan doktor ve hemşirelere teşekkür ederim" dedi.
Yaşlı hasta ambulansla evine kadar götürüldü. Yaşlı hastanın yapılacak diğer testleri de negatif çıkana kadar karantina altında tutulacağı öğrenildi. Korona virüsten iyileşen hasta alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Yalova, Yerel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yerel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, infaz yasasıyla tahliye olacak mı? Haberler
3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, infaz yasasıyla tahliye olacak mı?
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı Haberler
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı
Haberler ›› Yerel ››Korona virüsten iyileşen hasta alkışlarla taburcu oldu - Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

13:55: Sakarya'da korona virüsü yenen vatandaşlar alkışlarla taburcu edildi - Haberler 13:54: Afyonkarahisar'da Korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi - Haberler 13:53: Van'da Başkale'de düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler 13:50: İtalya'da koronavirüs salgınında 111 rahip hayatını kaybetti - Haberler 13:49: Vatandaşların ardından sağlık çalışanları için de psiko-sosyal destek birimi kuruldu - Haberler 13:29: Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı - Haberler 13:07: İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti